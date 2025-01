“Midnight Messiah” è la terza composizione dei Dream Theater, con l’iconica formazione riunita del cantante James LaBrie, del chitarrista John Petrucci, del bassista John Myung, del tastierista Jordan Rudess e del batterista Mike Portnoy. La canzone segna il primo contributo di Portnoy dal 2009, nel testo di un brano:

È stato fantastico scrivere di nuovo i testi e contribuire a questo capitolo della storia di ‘Parasomnia’. I fan dei DT potrebbero divertirsi a scoprire alcune delle pepite nascoste che ho piantato nella canzone, facendo riferimento a molti dei miei testi dei DT passati… e il video musicale è una grande rappresentazione dell’eccitazione delle prime due tappe del tour che abbiamo recentemente completato in Europa e Sud America. Giusto in tempo per preparare la nostra prossima tappa in Nord America, che siamo così entusiasti di intraprendere”.

Lost time, thought I lost my mind

How the hell did I end up here?

Rewind, help to remind

The last thing I can remember

Dreamtime, floating cloud nine

Heavenly bliss utopia

Sublime, feeling so divine

Just another pleasant nightmare

In my dreams there’s a song I once knew

Like an uncanny strange déjà vu

Memories flashing all through my brain

Over and over and over again

Midnight messiah

Darkness descends

Eternally wired

The dream never ends

Twilight desires

Midnight messiah

Moon shine, time to come alive

No rest for the wicked

Downtown, have a look around

Feeding the obsession in my head

There’s a place that I go

Where no one’s afraid

It’s a feeling that we all know

But everyone’s ashamed to say

In my dreams there’s a flame burning bright

Constant motion shines into the night

Forevermore blistering out of control

Over and over and over it goes

Midnight messiah

Darkness descends

Eternally wired

The dream never ends

Twilight desires

Midnight messiah

Back in the waking life

A midsummer night’s dream

I realize I can no longer fly alone

Help find my destiny

Take me back into the dream

For all eternity

It’s calling me back to my home

In my life I’ve lost all self-control

Like a sword piercing this dying soul

Breaking and shaking and left in the cold

Watch this compulsive obsession unfold

Midnight messiah

Darkness descends

Eternally wired

The dream will never end

I can’t stand the pressure

The daytime collectors

I’ll never go back there again

Keep those eyes closed

You’re now going home

Forever alive in your head

Twilight eternal

Midnight messiah