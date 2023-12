Lej, Don Xhoni e Dhurata Dora: ascolta la canzone, chi la canta, leggi traduzione e significato

Lej è un brano di Don Xhoni e Dhurata Dora pubblicato il 26 dicembre 2023 e direttamente al primo posto dei brani musicali di maggior tendenza su YouTube. Dhurata Dora (nata nel 1992) è una cantautrice kosovara-albanese. Ha iniziato la sua carriera musicale in Kosovo, dove ha pubblicato il suo primo singolo nel 2011, “Vete kërkove”. Dopo il successo del brano, ha collaborato con Don Arbas, pubblicando “Get Down” nel 2012. La canzone si è rivelata ancora più popolare della precedente. L’anno successivo lancia “I Like Dat” e nell’estate del 2013 ha pubblicato la canzone di successo “Edhe Pak”, in collaborazione con Blunt & Real e Lumi B.

Xhonatan Isufi, invece, conosciuto professionalmente come Don Xhoni, è un rapper kosovaro-albanese nato del 2000. Il cantante è apparso in “Break Down” della cantante albanese Enca nel luglio 2020. La canzone ha ottenuto il successo commerciale in Albania, raggiungendo il numero 1 nella classifica Top 100 del paese e alla fine del 2020 ha pubblicato il pezzo “Make a pose (Freestyle)”, diventato virale sulla piattaforma di social media TikTok. Il successo nelle classifiche di Don Xhoni è continuato nell’ottobre 2021 con il singolo “Trust me”, che ha raggiunto il numero 13 in Albania.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI ‘LEJ’

(I love you, I miss you)

(Ah, no-no-no)

I love you, I miss you

A po vjen me m’marr? Mh-mh

Ty po t’thiri, lej këta, lej (Mh-mh)

Afromu pak, hajde ti, afromu pak

Ty po t’thiri, lej këta, lej

Zemrën tone t’premtoj që nuk e thej

Ah, ty po t’thiri, lej këta, lej

Afromu pak, hajde ti, afromu pak

Ty po t’thiri, lej këta, lej

Zemrën tone t’premtoj që nuk e thej

Edhe nëse s’vij, unë jam i yti

Hajde, zemër, malli m’mbyti (Mh-mh)

Mo qështu, se po m’djeg shpirti

E dinë, e dinë që me mu nihesh mas miri, yeah

Ajo don “Versace”, makina t’jetë “Bugatti”

She be trippin’ lately, pej që s’ia kom kthy mesazhin

When you only need my love

Nuk e di ça ndodhi sot

Idiot, mos bon lojna kot

Ty po t’thiri, lej këta, lej (Ah-ah)

Afromu pak, hajde ti, afromu pak

Ty po t’thiri, lej këta, lej

Zemrën tone t’premtoj që nuk e thej

Ah, ty po t’thiri, lej këta, lej

Afromu pak, hajde ti, afromu pak

Ty po t’thiri, lej këta, lej

Zemrën tone t’premtoj që nuk e thej

I love you, I miss you

A po vjen me m’marr? Mh-mh

Baby, ku je ti?

Rrugës jom t’u ardhë

Yah, yah, yah, yah, ty t’dhashë gjithçka

Hajde pak te une, nuk po du m’u përla

Oh, s’kena çka, se ty t’kom n’gjak

E jemja je ti, e mos e zgat

Ty po t’thiri, lej këta, lej (Ah-ah)

Afromu pak, hajde ti, afromu pak

Ty po t’thiri, lej këta, lej

Zemrën tone t’premtoj që nuk e thej

Ah, ty po t’thiri, lej këta, lej

Afromu pak, hajde ti, afromu pak

Ty po t’thiri, lej këta, lej

Zemrën tone t’premtoj që nuk e thej