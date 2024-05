Ne è sicuro. Don Joe ha creato il cocktail perfetto per dare inizio all’estate, mettendo insieme due pesi massimi del rap con la regina della musica pop italiana. “Istinto animale” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Don Joe feat. Guè, Annalisa e Ernia, è disponibile in streaming e download digitale a partire dal venerdì 10 maggio 2024.

Il producer e artista tra i padri del rap italiano non è riuscito a mettere un freno alla creatività e ha deciso così di tornare con nuova musica, firmando un brano che, assicura, “non ci toglieremo più dalla testa”. Nuotando nelle acque a lui care del panorama urban, ha scelto di avere a suo fianco due icone del genere, Guè ed Ernia. Ma per Joe e la sua ambizione non era ancora abbastanza, voleva sì rimanere nel suo mondo ma anche aprirlo, così ha portato sulla base anche la cantautrice Annalisa.

Con “Istinto Animale”, Don Joe ha ufficialmente aperto la strada all’estatesu una base degna della grande maestria che lo caratterizza. L’idea del sample è arrivata all’artista proprio pochi giorni dopo l’ultima delle 10 date al Forum di Milano insieme ai Club Dogo, così come l’idea dei tre feat. In pochi giorni è nato tutto, con la velocità e l’entusiasmo che solo le collaborazioni autentiche portano con sé:

Tanto è tutto istinto animale

A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Do-Do-Do-Do-Don Joe

G-G-G-G-G-U-E

(Guè)

Lei vuole stare con G, entrare nella parte

Trasferirsi da me su Marte

Tra un eclissi dal jet al quartiere

Indossare Panthère di Cartier

Guidare la mia Urus di notte

Farsi dire: “Ti giuro che non guardo le altre donne”

Stare nello studio quando droppo queste bombe

Tolgo la sicura per far fuori le sue ombre

Mettersi la mia collana e il mio cap

Lei è una supa dupa star, no cap

Controllarmi l’iPhone, ma non c’è niente da fare

Quando è my man Don Joe che mi mette la base

(Annalisa)

Quando brucerò anche Manhattan

Prendi tutti i soldi, poi scappa via

Sotto la luna, io

Ero una venere in tuta

Ma quando perderemo la calma

Stesi sul divano di casa mia

Cerco una scusa se

Chi si ama si usa e

Tanto non c’è niente da fare

Tanto è tutto istinto animale

Tanto non c’è niente da fare

Tanto è tutto istinto animale

(Ernia)

Permettimi di dire due cose

Vuoi fumare, na-na, vuoi ballare, na-na

Lasciati andare, na-na, champagne e marijuana

Siamo io e Guè, sali sull’automobile

Sangue blu milanese, è il salone del nobile

Okay, sei al top nella mia trend topic

Già al tag di Joe chiama l’antidoping

Hermès, sei una rich Mary Poppin babe

Bois d’Ébène il mio profumo sul tuo trench di Loewe

È chiaro, chiunque, quando passi, guarda

Si chiede da dove arrivi, cosa c’è nell’acqua

Nel back a fine concerto restano in pochi

Così ti guardo io perché a te cantano gli occhi

(Annalisa)

Quando brucerò anche Manhattan

Prendi tutti i soldi, poi scappa via

Sotto la luna, io

Ero una venere in tuta

Ma quando perderemo la calma

Stesi sul divano di casa mia

Cerco una scusa se

Chi si ama si usa e

(Annalisa)

Oggi passo dalla tua zona

Sì, però vedendoti ancora

Spero non sarà una sparatoria

Se siamo solo due figli di nessuno per strada

Baci che nessuno guardava

Dati contro il muro

Con una sigaretta al buio

Tanto non c’è niente da fare

Tanto è tutto istinto animale

Tanto non c’è niente da fare

Tanto è tutto istinto animale

Tanto non c’è niente da fare

Tanto è tutto istinto animale

Tanto non c’è, tanto non c’è

Tanto è tutto istinto animale