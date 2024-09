Dile è il nome d’arte di Francesco Di Lello, cantautore abruzzese nato nel 1989. Il suo singolo “Perdersi” pubblicato nel 2019 gli permette di ottenere un buon consenso da parte del pubblico e il brano supera i 100.000 ascolti ed entra dopo pochi giorni nella playlist di Spotify Viral 50. Dopo altre produzioni che permettono all’artista di conquistarsi uno spazio nel panorama musicale, medesimo destino accomuna il pezzo “Carnevale” che, in questi giorni, è tra i brani di maggior successo vicino alla top 10 delle hit virali sui social.

Il testo di Carnevale

Ecco il testo di “Carnevale” di Dile.

Lei scarabocchia su un foglio di carta

E dedica canzoni a chi non le merita

Lei ama alla follia ma non immagina

Che una relazione tossica la cambierà

Beve tisane prima di dormire

Manda messaggi a chi l’ha gia fatta soffrire

Lei è quella che indossa sempre una taglia più grande

Lei è una farfalla ma si sente elefante Lei che si nasconde sempre dentro le canzoni tristi

Si giudica allo specchio anche se odia i pregiudizi

Quando s’innamora non le viene fame

Lancia le monete dentro le fontane Cerca gli occhi di suo padre

Nelle storie complicate

Ama stare sola ma non è capace Mette una maschera anche

Se non è carnevale

Mette una maschera anche

Se non è carnevale Le cicatrici bruciano

Solo se cambia il tempo

I ti amo detti male ormai

Si perdono nel vento

In lei la voglia di crescere in fretta

Con le ali spezzate

Non sa cosa cerca Un passato di merda da dimenticare

Lei dice che è stata addestrata ad amare

Da uno stato che crede sia tutto normale

Perché restare in silenzio è una resa sociale

Anche se sembra l’unica cosa da fare Lei che si nasconde sempre dentro le canzoni tristi

Si giudica allo specchio anche se odia i pregiudizi

Quando si innamora non le viene fame

Lancia le monete dentro le fontane Cerca gli occhi di suo padre

Nelle storie complicate

Ama stare sola ma non è capace Mette una maschera anche

Se non è carnevale

Mette una maschera anche

Se non è carnevale Lei che si nasconde sempre dentro le canzoni tristi

Si giudica allo specchio anche se odia i pregiudizi

Quando si innamora non le viene fame

Lancia le monete dentro le fontane Cerca gli occhi di suo padre

Nelle storie complicate

Ama stare sola ma non è capace Mette una maschera anche

Se non è carnevale

Mette una maschera anche

Se non è carnevale

Il significato della canzone Carnevale

La canzone “Carnevale” di Dile racconta la storia di una ragazza che vive una profonda sofferenza interiore, celata dietro una maschera che indossa non solo metaforicamente durante un carnevale, ma quotidianamente, per proteggersi dalle ferite emotive. La protagonista è segnata dalle esperienze negative delle sue relazioni, in particolare una relazione tossica che l’ha cambiata profondamente, facendole perdere fiducia in sé stessa. Nonostante il suo desiderio di amore e connessione, si ritrova spesso a dedicare tempo e affetto a persone che non lo meritano, reiterando cicli di sofferenza e delusione.

La protagonista cerca conforto in piccoli gesti quotidiani, come bere tisane o scrivere su un foglio di carta, ma non riesce a sfuggire ai dolori del passato. Nonostante sia consapevole dei suoi difetti, odia i pregiudizi e giudizi altrui, il che amplifica il suo conflitto interiore. L’idea della maschera ritorna come simbolo centrale: una difesa per nascondere il dolore e l’incapacità di mostrare la sua vera essenza, anche se questo la fa sentire intrappolata in un’identità che non le appartiene.

Cerca il calore e la protezione che non ha mai trovato nelle sue relazioni, proiettando il desiderio di trovare negli occhi degli altri una figura paterna rassicurante. Tuttavia, nonostante il suo bisogno di amore, la donna si sente inadeguata e incapace di crescere veramente, intrappolata in un passato che non riesce a dimenticare e in una società che la spinge a restare in silenzio. Questo silenzio viene visto come una sorta di sconfitta sociale, un obbligo imposto dalle circostanze. Le sue cicatrici emotive continuano a bruciare, specialmente quando le condizioni attorno a lei cambiano, evidenziando un dolore che è sempre presente, pronto a riaffiorare.

In definitiva, “Carnevale” è un racconto di dolore e vulnerabilità, in cui la protagonista tenta di trovare una via di uscita dalle sue insicurezze e dal peso delle sue esperienze, ma è costantemente frenata dalla necessità di nascondersi dietro una maschera, in una lotta tra la voglia di essere autentica e la paura di mostrarsi per quello che è realmente.