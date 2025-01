Nothing Breaks Like A Heart, Damiano David: testo, traduzione in italiano e significato della canzone

Nothing Breaks Like A Heart è il nuovo brano di Damiano David disponibile in esclusiva per Spotify Singles. Non si tratta di un inedito bensì della reinterpretazione del successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus. Questa cover fa parte della speciale playlist “Spotify Singles – Valentine’s Day Edition”, una raccolta di brani selezionati per celebrare proprio la giornata di San Valentino:

Spotify mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San Valentino. Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare la complessità dell’amore, senza filtri

I heard you on the phone last night

We live and die by pretty lies

You know it, we both know it

These silver bullet cigarettes

This burning house, there’s nothing left

It’s smoking, we both know it

We got all night to fall in love

But just like that, we fall apart

We’re broken, we’re broken

Mmm, but nothing, nothing, nothing gonna save us now

There’s broken silence

By thunder crashing in the dark

This broken record

Spin endless circles in the bar

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

But days fall apart, and nothing breaks like a heart

Oh-oh-oh, nothing breaks like a heart

We’ll leave each other cold as ice

And high and dry, the desert wind

Is blowin’, is blowin’

Remember what you said to me?

We were drunk in love in Tennessee

And I hold it, we both know it

Mmm, but nothing, nothing, nothing gonna save us now

No, nothing, nothing, nothing gonna save us now

There’s broken silence

By thunder crashing in the dark

This broken record

Spin endless circles in the bar

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

But days apart, and nothing breaks like a heart

Mmm, nothing breaks like a heart

Nothing breaks like a heart

Mmm, nothing breaks like a heart

Mmm, but nothing, nothing, nothing gonna save us now

No, nothing, nothing, nothing gonna save us now

No, nothing, nothing, nothing gonna save us now

Oh, nothing, nothing, nothing gonna save us now

Oh, there’s broken silence

By thunder crashing in the dark

Ooh, this broken record

Spin endless circles in the bar

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

But days apart, and nothing breaks like a heart

Oh-oh-oh, nothing breaks like a heart

Nothing breaks like a heart

Nothing breaks like a heart