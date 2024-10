“Otonoke” (オトノケ) è una canzone del duo hip hop giapponese Creepy Nuts. È stato pubblicato come singolo il 4 ottobre 2024 ed è la sigla di apertura per la serie anime giapponese “Dandadan“. Il brano ha raggiunto il numero uno nella classifica Billboard Japan Hot 100 e nelle vendite mondiali di canzoni digitali. Anche in Italia il pezzo sta scalando le classifiche delle canzoni più virali.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “OTONOKE” DEI CREEPY NUTS.

Ecco il testo di Otonoke dei Creepy Nuts.

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan

Akirame no warui yakara

Antara nanka ja taba natte mo kanawan

Kuwabara, kuwabara, kuwabara

Me ni mo tomaran hayasa, hey

Kutabaran damaran

Sagaran oshitoosu wagamama, hey

Soko doki na jama da ore wa mou hitori no anata

Sada-Chan, Kaya-Chan

Wansaka yomi no kuni wonderland, hey

Gokitouchuu ni nanda ga

Yonji, yonjuu, yonpun mawattara, yossha

Yonshaku, yonsun, yonpun sama ga

Kaminaccha bang around, hey

Yobu koe ga shitan nara

Moji doori otsukare sama yan

Haireta, haireta, haireta, haireta, haireta

Hisshi de haideta saki de kiri wa hareta

Deko to boko ga umaku kamiattara

Itami ga kasanattara

Kokoro karada atama

Minagitte yuku nandaka

Senaka ni ima hane ga haeta naraba

Kurayami kara osaraba, ay

Tobitatte yuku kanata, ay

Kokoro karada atama

Natsukashii atataka sa

Ashimoto ni ima hana ga saita naraba

Kurayami kara osaraba, ay

Tobitatte yuku kanata, woah!

Nando datte ikiru omae ya kimi no naka

Mabuta no ura ya mimi no naka

Mune no oku ni itsuiteru merodii

Rizumu ni, yeah

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan

Kyou mo sainokawara domannaka (Woah)

Tsumiageteku top of top (Top of top)

Oni to chanbara, the lyrical chainsaw massacre (Brum)

Wataru oounabara hana uta singin’ “Sha-la-la” (La-la)

Haraitai no nara matsudai made no satsutaba (Okay?)

Dare ga hiraita ka Pandora

Ato wa nani ga attemo shirangana (No way!)

Nanbyaku nen matta ka chou hisashiburi no shaba da, hey

Gaki ya wakaba mada kocchi kon janee yo baka ga

Ima tashika ni mе ga atta na

Koo yuu koto ka yo shamaran

[Pre-Chorus]

Haireta, haireta, haireta, hairеta, haireta

Nemuri akita saki de kimi ga matteta

Tate to hoko ga kata wo dakiattara

Ikari ga kiesattara

Kokoro karada atama

Minagitte yuku nandaka

Senaka ni ima hane ga haeta naraba

Kurayami kara osaraba, ay

Tobitatte yuku kanata, ay

Kokoro karada atama

Natsukashii atataka sa

Ashimoto ni wa hana ga saita naraba

Kurayami kara osaraba, ay

Tobitatte yuku kanata, woah!

Nando datte ikiru omae ya kimi no naka

Mabuta no ura ya mimi no naka

Mune no oku ni itsuiteru merodii

Rizumu ni, yeah

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan, dandadan, dandadan

Dandadan, dandadan, dandadan