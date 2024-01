Troppo forte è il nuovo singolo di Cosmo (Columbia Records/Sony Music Italy, 42Records) fuori dal 17 gennaio 2024 su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un visual realizzato dal video-artist e regista Gabriele Ottino. Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme a Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra e noto nei circuiti underground internazionali con l’alias Not Waving – il brano arriva a una settimana dall’annuncio del ritorno live nei club previsto per marzo, dove aveva promesso di presentare nuova musica: questo è un primo tassello, chissà poi cosa succederà.

A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Clicca qui per vedere il visual video di Troppo forte di Cosmo.

Come dici

Che c’è?

Vuoi già andare? Macchè!

Ti senti stanco? Io no

Vuoi mollare? Io no

Ciò che dicono di me

Ciò che pensano di me

Anche se lo pensi te non importa

Tanto faccio quel che voglio

Non ci penso troppo su

Me ne sbatto dell’orgoglio, senza freni

Se vuoi stare insieme a me

Se puoi stare insieme a me

Ma staccare prima o poi non esiste

Senza freni, senza orario

Senza freni, fuori orario

Sai che c’è?

Sono troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo

Ti vuoi controllare? Perchè?

Sei geloso? Io no

E fai le risse, io no

Trattieni il pianto? Io no

Ciò che dicono di me

Ciò che pensano di te

Ora fidati di me, non importa

Muovi il cul0 e i sentimenti non pensarci troppo su

Con gli artigli e con i denti

Sì, signore

La Presidente e il Capitano

La famiglia e l’italiano

Gli spacconi senza l’oro

Tanti auguri

Se fai il duro non vali niente

Muovi il cul0 e vinci sempre

Il culo è

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo forte

Troppo