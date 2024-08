“O PRIMM POST” (Warner Music Italy) è il primo brano dei CO’SANG estratto dal nuovo disco “DINASTIA”, in uscita il 30 agosto. Il brano è stato reso disponibile dal 2 agosto 2024 in streaming e download digitale.

È successo tutto per caso, quando nei giorni scorsi sui social è stato accidentalmente caricato un video in cui Ntò avvisava i fan che anche i biglietti per il 18 settembre a Piazza del Plebiscito stavano per terminare. In sottofondo però si sentiva per errore un estratto di una traccia finora mai uscita, cosa che ha ovviamente fatto drizzare le antenne dei fan, che se ne sono subito accorti, facendo schizzare l’hype per il nuovo pezzo alle stelle.

Il contenuto sui social è stato prontamente rimosso, ormai, però, la reazione dei fan era stata così incontenibile che gli artisti hanno deciso di fargli un regalo e rilasciare la traccia anticipatamente, questo venerdì.

Il brano fa da apripista al disco che cambierà le carte in tavola nella scena rap italiana.

Clicca qui per vedere il visual video della canzone “O Primm Post” dei Co’Sang.

Il testo di O primm post

Il testo di O Primm Post.

A verità nun ten bisogn e spiegazion

L’ansia e prestazion bloccav l’ispirazion

Perz int a na cas che cristall appis sott o soffitt

Mo sto rappann comm si n tness e sord p l’affitt

Agg semp preferit l’amicizia a nu profitt

Ma si c pens e sord nun m ann mai tradit

Fors, fors e principi nun tenn cont re rischij

E riavl nta l’infern nun tenn cont re ricc

A gent mi nun ce rong e sord, c’agg rat l’idea, c’agg rat n esempio

Ca si muor p coccos po s viv p semp

Ramm n appoc e tiemp, ramm na chance e t spiegà tutt chell c sent

Tnev o carcere e rimpett, e piazz e drog ngopp a destr

Nu passat ca nun s arrenn e nu futur sott inchiesta

Viest che pann spuorc pur o fin e semman

Comm faj a me ra tuort si m sto vendicann

O chià vaje chian, fa na cann lass sta, nun c pnsà

Ca nu tramont ngopp a spiaggia nun è chiù assaje luntan

Stran ca ancor te mparà ca a gent e chest ogg è rara

E ca annanz a n’obbiettivo giust a dignità scompar

Teng a ricett p sta buon comm a nu dottor

Ma si nun tien sentiment fra t magn o cor

Quante chiammate senza maje na risposta

Hanno provato a me fa’ male

Me so’ misso ‘o primmo posto T’aggio dato tutto chello che tenevo

T’aggio ditto tutto chello che sentevo, po’

M’aggio misso ‘o primmo posto

Nun simmo maje state ‘o primmo posto

Ma simmo sempe state ‘o primmo posto

T’aggio dato tutto chello che tenevo

T’aggio ditto tutto chello che sentevo, po’

M’aggio misso ‘o primmo posto, ah

Nun simmo maje state ‘o primmo posto

Ma simmo sempe state ‘o primmo posto Dint’â classe d”o liceo assettati arreto ‘a tutti

Ascevemo a fumà ‘e cannune dint’ê ciesse a turno (Seh)

Sturiav no p m fa accattà o mezz, p cultur (Semp)

Sapev c ess vulut esser già ra creatur (Cosang)

Era ascì sul a mo piglià, pacienza p’imbucà comm o biliard

Nu buc s fa patrimonio immobiliar (Già saje)

L’amm fatt è miliardarij comm e sor Kardashian

Nun tien moral, e renar song cartaccia

Pe coccrun a fortun so stell ca s allinean (Pe me)

Pe me so alleanz ca astring e nu viver a limite (No)

Anna’ sape’ chi song miezz a vi addu nuje er guerr (Marianell)

E piezz re Cosang ern o visor VR (l’amm fatt vre)

Nun dic nun cantav si ess stev o primm post (no)

Ma nuj cantav tutt o paes o primm disc nostr

Sul a nun fa chiù musica provass nu rimors (Ma serj)

No p un ca aropp doje juorne ha rimoss o ricord

E tratt buon sul p a femmn ca er a nonn

Gossip e storij tossic sul pcchè er Ntò

Cor fridd, no caring quand suffrev arint

Mo so figur astratt comm arint e quadr e Keith Haring

Me deridevn, p lor nun er meritevol

Vec a int o vetr scur m inquadran che o telefn

Animal int o zoo, ma rimang int a zon

Nun cerc e m fa cronac mentre guard l’azion T’aggio dato tutto chello che tenevo

T’aggio ditto tutto chello che sentevo, po’

M’aggio misso ‘o primmo posto

Nun simmo maje state ‘o primmo posto

Ma simmo sempe state ‘o primmo posto

T’aggio dato tutto chello che tenevo

T’aggio ditto tutto chello che sentevo, po’

M’aggio misso ‘o primmo posto, ah

Nun simmo maje state ‘o primmo posto

Ma simmo sempe state ‘o primmo posto

O primm post, la traduzione in italiano

La traduzione di O Primm Post.

La verità non ha bisogno di spiegazioni

L’ansia da prestazione bloccava l’ispirazione

Perso in una casa con cristalli appesi al soffitto

Ora sto rappando come se non avessi i soldi per l’affitto

Ho sempre preferito l’amicizia a un profitto

Ma se penso ai soldi non mi hanno mai tradito

Forse, forse i principi non tengono conto dei rischi

E rinascere nell’inferno non tiene conto dei ricchi

La gente come noi non ti dà i soldi, mi piace l’idea, mi piace un esempio

Che se si muore per qualcosa poi si vive per sempre

Dammi un po’ di tempo, dammi una chance e ti spiegherò tutto quello che sento

Avevo il carcere nel rispetto, e le piazze della droga sopra a destra

Un passato che non si arrende e un futuro sotto inchiesta

Vedo che fanno piani sporchi anche alla fine della settimana

Come fai a dirmi che sbaglio se mi sto vendicando

O vai piano, fai una canna, lascia stare, non ci pensare

Che un tramonto sopra la spiaggia non è più tanto lontano

Strano che ancora ti devo insegnare che la gente di oggi è rara

E che davanti a un obiettivo giusto la dignità scompare

Ho la ricetta per stare bene come un dottore

Ma se non hai sentimenti fratello ti mangi il cuore

Quante chiamate senza mai una risposta

Hanno provato a farmi male

Mi sono messo al primo posto Ti ho dato tutto quello che avevo

Ti ho detto tutto quello che sentivo, poi

Mi sono messo al primo posto

Non siamo mai stati al primo posto

Ma siamo sempre stati al primo posto

Ti ho dato tutto quello che avevo

Ti ho detto tutto quello che sentivo, poi

Mi sono messo al primo posto, ah

Non siamo mai stati al primo posto

Ma siamo sempre stati al primo posto Nella classe del liceo seduti dietro a tutti

Uscivamo a fumare le canne nei vicoli a turno (Seh)

Studiavamo non per farci dare soldi, ma per cultura (Sempre)

Sapevamo di voler essere già da bambini (Cosang)

Era così solo a prendere, pazienza per imbucare come il biliardo

Un buco si fa patrimonio immobiliare (Già sai)

L’abbiamo fatto, siamo miliardari come i Kardashian

Non ha morale, e i soldi sono cartaccia

Per alcuni la fortuna sono stelle che si allineano (Per me)

Per me sono alleanze che ti costringono a vivere al limite (No)

Devi sapere chi sono, mezzo a voi c’era guerra (Marianella)

E pezzi di Cosang erano il visore VR (l’abbiamo fatto vedere)

Non dico che non cantavo se stessi al primo posto (no)

Ma noi cantavamo tutto il paese al primo disco nostro

Solo a non fare più musica provavo un rimorso (Ma serio)

Non per uno che dopo due giorni ha rimosso il ricordo

E trattava bene solo la donna che era nonna

Gossip e storie tossiche solo perché era Ntò

Cuore freddo, non caring quando soffrivo dentro

Ora sono figure astratte come nei quadri di Keith Haring

Mi deridevano, per loro non ero meritevole

Vedi dentro il vetro scuro mi inquadrano con il telefono

Animale dentro lo zoo, ma rimango nella zona

Non cerco di farmi cronaca mentre guardo l’azione Ti ho dato tutto quello che avevo

Ti ho detto tutto quello che sentivo, poi

Mi sono messo al primo posto

Non siamo mai stati al primo posto

Ma siamo sempre stati al primo posto

Ti ho dato tutto quello che avevo

Ti ho detto tutto quello che sentivo, poi

Mi sono messo al primo posto, ah

Non siamo mai stati al primo posto

Ma siamo sempre stati al primo posto

Il significato della canzone O primm post

Il pezzo esprime una riflessione profonda e personale sull’ansia, le relazioni e la propria evoluzione. Ecco un riassunto del significato con citazioni dal testo originale:

“L’ansia e prestazion bloccav l’ispirazion”

Il testo inizia con la descrizione di come l’ansia e la pressione per performare abbiano bloccato l’ispirazione creativa. La sensazione di essere imprigionato in una situazione difficile è rappresentata dall’immagine di “perz int a na cas che cristall appis sott o soffitt,” dove la casa cristallina simboleggia un ambiente limitante.

“Agg semp preferit l’amicizia a nu profitt / Ma si c pens e sord nun m ann mai tradit”

Riflette su come abbia sempre preferito l’amicizia al profitto materiale. Tuttavia, riconosce che il denaro non lo ha mai tradito, ma si interroga su quanto i principi siano importanti rispetto ai rischi e ai sacrifici.

“E ca annanz a n’obbiettivo giust a dignità scompar”

C’è una critica alla perdita di dignità in nome di obiettivi giusti. L’autore sembra lamentarsi del fatto che, nella ricerca di un obiettivo, spesso la dignità viene sacrificata.

“T’aggio dato tutto chello che tenevo / T’aggio ditto tutto chello che sentevo, po’ / M’aggio misso ‘o primmo posto”

Questi versi esprimono un importante atto di autoaffermazione: l’autore ha dato tutto quello che aveva e ha messo se stesso al primo posto. Questa scelta è vista come una forma di protezione e cura di sé, sebbene non sempre gli altri lo abbiano considerato al primo posto.

“Nu passat ca nun s arrenn e nu futur sott inchiesta”

Il testo riflette su un passato che non si arrende e un futuro incerto, con un sentimento di essere sotto inchiesta per le scelte fatte.

“Mo so figur astratt comm arint e quadr e Keith Haring / Me deridevn, p lor nun er meritevol”

L’autore si sente come una figura astratta, difficile da comprendere per gli altri, e sente che le sue difficoltà non sono riconosciute o apprezzate.

“Sul a nun fa chiù musica provass nu rimors”

L’abbandono della musica provoca rimorsi, con l’autore che riflette su come alcune memorie siano state rimosse, ma continuano a influenzare la sua vita.

In sintesi, il pezzo esplora il conflitto tra la propria autenticità e le aspettative esterne, la lotta con l’ansia e la creatività bloccata, e l’importanza di mettere se stessi al primo posto per preservare il benessere personale. L’autore esprime una profonda riflessione su come le esperienze passate e le scelte future influenzino la propria identità e dignità.