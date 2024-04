“Lonely Dancers” è il quarto singolo pubblicato prima dell’uscita del terzo album in studio di Conan Gray, “Found Heaven”. La canzone è stata anticipata sulle sue piattaforme social media il 31 gennaio 2024, insieme all’annuncio del disco di inediti in uscita a seguire. Il brano è prodotto da Max Martin, ILYA & Oscar Holter. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere traduzione, testo e significato.

Ecco il testo di Lonely Dancers di Conan Gray.

We’re lonely dancers

Join me for the night

We’re lonely dancers, baby

Dance with me so we don’t cry

We’re lonely dancers

There’s no need to hide

I know the answer, baby

Dance with me so we don’t cry

La-la-la-la-la, cry

La-la-la-la-la

Your lover left you, broke up tonight

My lover’s busy kissin’ other guys, oh

We’re both alone now, tears in our eyes

I know the perfect way to waste our time

We’rе lonely dancers

Join me for thе night

We’re lonely dancers, baby

Dance with me so we don’t cry

We’re lonely dancers

There’s no need to hide

I know the answer, baby

Dance with me so we don’t cry

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, cry

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la

Wait, stop, forget that guy

He don’t know love, I hope he dies

Get (Get) back (Back) up (Up), we’ll be alright

Tonight, you’re mine (Tonight, you’re mine, tonight, you’re mine)

We’re lonely dancers

Join me for the night (Hey)

We’re lonely dancers, baby

Dance with me so we don’t cry

We’re lonely dancers

There’s no need to hide (Hide, oh)

I know the answer, baby

Dance with me so we don’t cry

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, cry

Oh-oh-oh-oh, dance with me so we don’t cry

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, cry

Oh-oh-oh-oh, dance with me so we don’t cry