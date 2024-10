Moon Music è la prima tratta dall’album omonimo dei Coldplay in collaborazione con Jon Hopkins. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato della canzone.

Il testo di Moon Music

Once upon a time, I tried to get myself together

Be more like the sky and welcome every kind of weather

Be more eagle-like and find the flight in every feather

Once upon a time, but I’m still trying to get better

Maybe I’m just crazy, I should just be a brick in the wall

Sit and watch the TV, blame everyone else for it all

But I’m trying to trust in the heavens above

And I’m trying to trust in a world full of love

Fire and water and constantly dream

Of the balance of things and the music between

If there’s anyone out there, I’m close to the end

If there’s anyone out there, I just need a friend Feels like

I’m fallin’ in—

Feels like

I’m fallin’ in—

Feels like

I’m fallin’

Moon Music, la traduzione in italiano

C’era una volta, ho provato a rimettermi insieme

Essere più come il cielo e accogliere ogni tipo di tempo

Essere più come un’aquila e trovare il volo in ogni piuma

C’era una volta, ma sto ancora cercando di migliorare

Forse sono solo pazzo, dovrei solo essere un mattone nel muro

Sedermi e guardare la TV, dare la colpa agli altri per tutto

Ma sto cercando di fidarmi del cielo sopra di me

E sto cercando di fidarmi di un mondo pieno d’amore

Fuoco e acqua e sogno costantemente

L’equilibrio delle cose e la musica tra loro

Se c’è qualcuno là fuori, sono vicino alla fine

Se c’è qualcuno là fuori, ho solo bisogno di un amico Sembra che

Sto cadendo—

Sembra che

Sto cadendo—

Sembra che

Sto cadendo

Il significato della canzone Moon Music

Il significato di questo brano riflette il viaggio personale di qualcuno che sta cercando di migliorarsi e di trovare un equilibrio nella vita, nonostante le difficoltà e le incertezze. L’idea di “provare a rimettersi insieme” (“I tried to get myself together“) esprime il desiderio di crescere e affrontare la vita con apertura, accogliendo ogni situazione come il cielo accoglie ogni tipo di tempo (“Be more like the sky and welcome every kind of weather“).

L’autore si confronta con la tentazione di arrendersi alla mediocrità e all’apatia, come quando dice: “Maybe I’m just crazy, I should just be a brick in the wall“. Qui, il “mattone nel muro” rappresenta la scelta di conformarsi, rimanere passivi e dare la colpa agli altri per tutto (“Sit and watch the TV, blame everyone else for it all“).

Nonostante queste difficoltà, c’è un desiderio persistente di fidarsi del cielo e dell’amore che esiste nel mondo (“I’m trying to trust in the heavens above… and in a world full of love“). Questa fiducia è affiancata dal continuo sogno di trovare equilibrio nella vita, rappresentato dalle forze opposte come fuoco e acqua, e dall’idea che ci sia una musica invisibile che lega tutto (“Fire and water and constantly dream of the balance of things and the music between”).

Il testo si conclude con un senso di solitudine e bisogno di aiuto, come esprime l’autore quando dice: “If there’s anyone out there, I’m close to the end… I just need a friend” — un grido di aiuto per trovare sostegno mentre sembra che stia “cadendo” (“Feels like I’m fallin'”).