Aeterna è una canzone dei Coldplay tratta dal loro album “Moon Music”, disponibile dal 4 ottobre 2024. A seguire potete ascolta il brano prodotto da Max Martin, Jon Hopkins, Bill Rahko, Daniel Green & Michael Ilbert, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE L’OFFICIAL VISUALIZER VIDEO DI “AETERNA” DEI COLDPLAY.

And for the life of me

I couldn’t decide just what it could be

Eyes so hypnotised

‘Cause when you look at me

There’s something inside hallucinatory

I took my soul to heaven

This must be bliss

Must be for this I exist

‘Cause I always, I always

I always want to feel like this

Oh, this must be bliss

This extraordinariness

And I always, I always

I always want to feel like this

All together now, you feel it flow

You feel it flow

And we’re all together now, so

Fall together now, you feel it flow

You feel it flow

And we’re all together now, oh

This must be bliss

Must be for this I exist

‘Cause I always, I always

I always want to feel like this

Oh, this must be bliss

This extraordinariness

And I always, I always

I always wanna feel like this

Wena ngiyakuthanda whe

Wena ngiyakuthanda whe

Wena ngiyakuthanda whe

Wena ngiyakuthanda whe

Wena ngiyakuthanda whe

Wena ngiyakuthanda whe