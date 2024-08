Nun è mai fernut è il brano dei Co ‘Sang che promuove il loro nuovo disco di inediti, “Dinastia”, disponibile dal 30 agosto 2024. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Clicca qui per vedere il visual video di “Nun è mai fernut”.

Ecco il testo di “Non è mai fernut”.

Faccio nu giro p”a città pecché me manca Ma so’ ‘e quatto â matina e tengo tiempo fino a ll’alba (L’alba) Dimme qual è ‘a fortuna ‘e nun essere cchiù uno d”e tante (Tante) Si adoppo ogne fotografia nn’ce sta na stretta ‘e mano Affronto ‘a vita cu femmene ca m’esaltano e cu droghe ca me calmano Essa dice (Dice): “Si me daje tutto, nun è cchiù intrigante” (Eh) Nu milione ‘ncopp’â tavola è arte contemporanea (Uh) Me piace ‘e dà n’immagine sbagliata Me piace ca ‘sta cullana confonde ‘e superficiale (Eh) E ‘nciuce ‘ncuollo a me fanno ‘e me na rockstar Guido e leggo nu messaggio (Ah) ca me dice: “Cagna strada” (Eh) Chi me chiamava frate è ‘o stesso ca ha minacciato (Uh) E chi ‘esse maje penzato ca ‘doppo nu divorzio ‘Esse pruvato n’ammore ancora cchiù forte (Ah) Scuppiato tutto ‘int’a na notte ‘A psicologa me dice: “Ma pecché viene addu me? Tengo paziente ca se cercano ‘a forza e senteno a te”

No, no, no, no, no, no Ehi, ehi, ehi

Ecco la traduzione in italiano di “Non è mai fernut”.

No, no, no, no, no, no

Ehi, ehi, ehi

Faccio un giro per la città perché mi manca

Ma sono le quattro del mattino e ho tempo fino all’alba (L’alba)

Dimmi qual è la fortuna di non essere più uno dei tanti (Tanti)

Se dopo ogni fotografia non c’è una stretta di mano

Affronto la vita con donne che mi esaltano e con droghe che mi calmano

Lei dice (Dice): “Se mi dai tutto, non è più intrigante” (Eh)

Un milione sul tavolo è arte contemporanea (Uh)

Mi piace dare un’immagine sbagliata

Mi piace che questa collana confonda i superficiali (Eh)

E i pettegolezzi su di me mi fanno sentire una rockstar

Guido e leggo un messaggio (Ah) che mi dice: “Cambia strada” (Eh)

Chi mi chiamava fratello è lo stesso che ha minacciato (Uh)

E chi avrebbe mai pensato che dopo un divorzio

Avrei provato un amore ancora più forte (Ah)

Tutto è scoppiato in una notte

La psicologa mi dice: “Ma perché vieni da me?

Ho pazienti che cercano forza e sentono te”

Perché l’amore vero non è mai finito

E quello finto non mi è mai servito

Noi siamo stelle in un cielo senza luna

Non c’è più chi ti vuole far innamorare vestito

Ho perso soldi eppure non sono mai finiti

In fondo, in fondo, loro non mi sono mai serviti

Penso all’ultima cena, però senza Giuda

Te l’ho detto davvero, tu non mi hai mai creduto (Yeah, ah)

Una lente scura dà coraggio se mi incontri per strada (Fa finta)

Perché non è stato sesso orale e il ristorante l’ho pagato io

Mi è rimasto un vuoto dentro come le cave della Wind

Il cuore inganna, leggo il nome, il cellulare che squilla (È lui)

Però so come va la vita, perciò resto tranquillo

Torno perché non è mai finita, ha bisogno di una guida

Piccola, anche io soffro, anche io cederei ma rimango calmo

Una Nike che vuole calpestare la faccia diventata Crocs

A cosa serve comprare questi Cartier se non stai accanto a me

Questo amore non finisce, è un incantesimo

Credevano che fosse un bluff, un’operazione di business

Luchè, questi sciocchi non sanno niente, lo facciamo per noi stessi

Solo corrente per gli strumenti, niente riscaldamento

Apparecchiamo per cento persone almeno per suonare in un appartamento

O mangiare dalle scatolette, sette di noi in un letto

La gloria non odora di Chanel ma di Tesori d’Oriente

Perché l’amore vero non è mai finito

E quello finto non mi è mai servito

Noi siamo stelle in un cielo senza luna

Non c’è più chi ti vuole far innamorare vestito

Ho perso soldi eppure non sono mai finiti

In fondo, in fondo, loro non mi sono mai serviti

Penso all’ultima cena, però senza Giuda

Te l’ho detto davvero, tu non mi hai mai creduto