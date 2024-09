Sbagli e te ne vai è una canzone dei Co ‘Sang feat. Liberato tratto dall’album “Dinastia“. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, significato e traduzione in italiano del pezzo.

Ecco il testo di “Sbagli e te ne vai”.

E po tu te appresiente ccà

Vuò fà ammore e po vuò fummà

‘Cause you’re feeling lonely tonight

Primma sbaglie e poi te ne vai

Nun ce stanno sante e madonne

Piccerè, I want to hold on

‘Cause I’m feeling lonely tonight

Primma sbaglie e poi te ne vai (Poi te ne vai)

Nun sapimmo si ‘o futuro tene tiempo pe nuje

Si te chiedo a chi pienze, dice: “Nisciuno”

Ma, si stammo ‘nzieme, se ferma ‘o munno

Me faje ‘st’effetto forse pecché sî tale e quale a me

Annascunnimmo ‘e debbolezze

‘Int’ê surrise ce veco tristezza

Stammo cercanno ‘a salvezza

Ma troppi domande, pochi risposte

Nn’sapimmo gestí ‘st’emozione

Staje cu’mmé, è sultanto n’illusione

È nu fallimento o è sulo na lezione?

Vulive ‘a pace, ma pure ‘a pace è na minaccia

Si ‘a pace ‘a truove cu n’ato

I’ saccio bbuono chello ca aggio dato

Nun è possibile ca m’hê scurdato

‘E canzone vonno ‘a passione

‘A passione vò l’impossibile

Sî proibita, ma sî indispensabile

Tu m’hê fatto forte ma fragile

Si manco ‘o destino ce crede

Si nun t’appresiente stasera

Me tiene luntano pe te difendere

Nun tiene paura ‘e me perdere

E po tu te appresiente ccà

Vuò fà ammore e po vuò fummà

‘Cause you’re feeling lonely tonight

Primma sbaglie e poi te ne vai

Nun ce stanno sante e madonne

Piccerè, I want to hold on

‘Cause I’m feeling lonely tonight

Primma sbaglie e poi te ne vai

One, two, three, four, five

Now tell me addò cazzo staje

Songo ‘e quatto ‘bbascio via Guantai

Oh baby, baby

Un, deux, trois, quatre, cinq

Nun ‘o può capí quanto me manche

Sî cchiù tosta ‘e na rapina ‘nbanca

Oh pretty lady

‘O ssaje ca single nun vò dicere libberi

Si nun cucine, te chiammo ‘o delivery

Pateto t’ha miso in guardia

“Buffe annanze a me, arriseco ‘e fà arrivà ‘e guardie”

Me lassaste a riva ‘e mare

Nun stevemo ‘nzieme e venevo si stive male

Pe me scurdà hê fatto peggio ancora

Hê dato chello ca era ‘o mio a chi nn’te prutegge ‘o core

Ire ‘a prumessa sposa e nn’te risponno

È juto cu na zuzzosa, dimme chi è ‘o spuorco

Te staje â via ‘e coppa, te daje colpa, tiene scuorno

Comme aggio fatto fino e mo sunnanno ‘e t’avé ‘ncuollo

Penzanno c”o senno ‘e poi, ‘e sene tuoje

‘A che so’ nuove nun l’aggio tuccate

È nu peccato, ma ccà nun te voglio

Nn’se chiamma orgoglio, se chiamma amor proprio

Comme ne vuò a me si nun te vuò bbene

Comme può vulà maje si te mantiene

Comme pò valé si nn’pruove maje pena

E po tu te appresiente ccà

Vuò fà ammore e po vuò fummà

‘Cause you’re feeling lonely tonight

Primma sbaglie e poi te ne vai

Nun ce stanno sante e madonne

Piccerè, I want to go on

‘Cause I’m feeling lonely tonight

Primma sbaglie e poi te ne vai

E po tu te appresiente ccà

Vuò fà ammore e po vuò fummà

‘Cause you’re feeling lonely tonight

Primma sbaglie e poi te ne vai

Nun ce stanno sante e madonne

Piccerè, I want to go on

‘Cause I’m feeling lonely tonight

Primma sbaglie e poi te ne vai

Primma sbaglie e poi te ne vai

Primma sbaglie e poi te ne vai

Primma sbaglie e poi te ne vai