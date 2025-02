Amore bello è una canzone di Claudio Baglioni uscita nel 1973. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

Il testo di Amore bello di Claudio Baglioni

Così vai via

Non scherzare, no

Domani via

Per favore no

Devo convincermi però

Che non è nulla

Ma le mie mani tremano

In qualche modo io dovrò

Restare a galla

E così te ne vai

Cosa mi è preso adesso?

Forse mi scriverai

Ma si è lo stesso

Così vai via

L’ho capito, sai?

Che vuoi che sia

Se tu devi, vai

Mi sembra già che non potrò

Più farne a meno

Mentre i minuti passano

Forse domani correrò

Dietro il suo treno

Tu non scordarmi mai

Com’è è banale adesso

Balliamo ancora dai

Ma sì è lo stesso

Amore bello come il cielo

Bello come il giorno

Bello come il mare, amore

Ma non lo so dire

Amore bello come un bacio

Bello come il buio

Bello come Dio

Amore mio

Non te ne andare

Perché è così

No, non è giusto se è così, se te ne vai

Se te ne vai

Perché è così, perché finisce tutto qui

Tra poco andrai

Un lento, l’ultimo oramai

E fare finta, che ne so

Di essere matto

Piangere, urlare e dire no

Non serve a niente, già lo so

È finito tutto

E se tu caso mai

Ma non mi sente adesso

Balliamo ancora dai

Ma si è lo stesso

Amore bello come il cielo

Bello come il giorno

Bello come il mare, amore

Ma non lo so dire

Amore bello come un bacio

Bello come il buio

Bello come Dio

Amore mio

Non te ne andare

Vai via così

No non è giusto ma è così

Sei bella sai

Sei bella sai

Vai via così

Finisce allora tutto qui

Fra poco andrai

Un lento, l’ultimo oramai

Il significato della canzone Amore Bello di Claudio Baglioni

“Amore bello” di Claudio Baglioni è una canzone struggente che racconta il dolore di una separazione imminente. Il protagonista si trova di fronte alla realtà della fine di un amore, mentre cerca disperatamente di trattenere la persona amata, pur sapendo che non c’è nulla da fare.

L’inizio del brano mostra il rifiuto e l’incredulità di chi sta per essere lasciato: “Così vai via / Non scherzare, no / Domani via / Per favore no”. C’è la speranza che tutto sia un errore, che si possa rimediare, ma la realtà è ineluttabile.

Il ritornello esprime la bellezza dell’amore vissuto: “Amore bello come il cielo / Bello come il giorno / Bello come il mare“. Un amore talmente grande da essere indescrivibile (“Ma non lo so dire”) e paragonato persino a Dio, come simbolo di assoluto e infinito.

Tuttavia, nonostante i tentativi di mascherare il dolore con un ultimo ballo (“Balliamo ancora dai / Ma sì è lo stesso”), la consapevolezza della fine è devastante. Il protagonista cerca di reagire, pensa di correre dietro al treno della sua amata, ma sa che tutto è ormai deciso: “Non serve a niente, già lo so / È finito tutto”.

Il finale è carico di rassegnazione e ammirazione per chi se ne sta andando: “Vai via così / No, non è giusto ma è così / Sei bella, sai”. È l’accettazione dolorosa di una storia che finisce, lasciando dietro di sé solo il ricordo di un amore splendido ma ormai perduto.