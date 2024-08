Solo diamanti è il brano di Charlotte M., la giovanissima content creator che a soli 16 anni ha già conquistato la generazione alpha e la gen z.

Con oltre 1,3 milioni di iscritti su YouTube, 188 mila followers su Instagram e 1,4 milioni di fan su TikTok, Charlotte M. non è solo una content creator: è un’icona della nuova generazione.

“Solo Diamanti” è prodotta da Diego Calvetti ed heysimo, le edizioni sono di Sony Music Publishing, PAV edizioni musicali, Charlotte M srl e Metatron S.r.l.

La canzone, nata dalla collaborazione tra Charlotte, Karin Amadori, Simone Sproccati e Federica Morrone, celebra gli attimi di quotidianità di una vita da adolescente, pieni di gioia, divertimento e spensieratezza. Con il suo ritmo, il brano pop è destinato a diventare la colonna sonora delle giornate estive, evocando immagini di sole, amici e momenti indimenticabili.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Solo diamanti” di Charlotte M.

Ecco il testo di “Solo diamanti” di Charlotte M.

Sono così piccola

Se sto con te

E mi sento libera

Fuori da me

Se vuoi ti scatto una foto

Se vuoi ti prendo per gioco

Stanotte sarà solo nostra la città

E non so come finirà

Solo per gioco, rincorrersi dentro a una metro

E non so come finirà

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Una stanza singola solo per noi

Io che bevo Coca Light, tu con la play

E non lo dire a nessuno che stiamo bene davvero

Stanotte sarà solo nostra la città

Faremo come le rockstar

Solo per gioco, rincorrersi dentro a una metro

E non so come finirà

Che siamo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Siamo complicati, incasinati

Troppo complicati, incasinati, noi

Siamo complicati, incasinati

Troppo complicati

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Amore