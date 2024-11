Streaming è una canzone di Cesare Cremonini tratta dal disco “Alaska Baby“, disponibile dal 29 novembre 2024. Il brano è prodotto dallo stesso Cremonini insieme ad Alessandra De Crescenzo e Alessio Natalizia. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Ecco il testo di “Streaming” di Cesare Cremonini.

Chi l’ha detto che non ce la fai a sfiorare il cielo con le dita?

Magari un giorno mi vuoi portare con te

La distanza è tutto ciò che hai

Come l’arbitro in una partita

O forse è il mondo che gira senza un perché

Che gira e poi mi sveglio e non so le parole

Ricordo soltanto il tuo nome

Che avevi il profumo di un fiore, di un fiore tra le lenzuola

E tu stasera dove sei?

Sei nei pensieri miei

E non lo sai che mi uccidi

Ma non ti accorgi che tu

Sei una poesia nello streaming

Sei una poesia nello streaming

Streaming

Streaming

Noi siamo satelliti, sinergici, la luna che muove gli oceani

I campi magnetici, ideteci, come numeri angelici

Gemini, gemini, le cose più belle le meriti

Guarda le Pleiadi, dirette dei medici, Roma dei dodici Cesari

Stasera dove sei?

Sei nei pensieri miei

E non lo sai che mi uccidi

Ma non ti accorgi che tu

Sei una poesia nello streaming

Sei una poesia nello streaming

Streaming

Streaming

(Non lo sai che mi uccidi)

(Sei una poesia nello streaming)

Mi sveglio e non so le parole

Ricordo soltanto il tuo nome

Che avevi il profumo di un fiore, di un fiore tra le lenzuola

E tu stasera dove sei?

Sei nei pensieri miei

E non lo sai che mi uccidi

Ma non ti accorgi che tu

Sei una poesia nello streaming

Sei una poesia nello streaming

Streaming

Streaming

Chi l’ha detto che non ce la fai? (Streaming)

A sfiorare il cielo con le dita (Streaming)

Magari un giorno mi vuoi portare con te

La distanza è tutto ciò che hai (Streaming)

Come l’arbitro in una partita (Streaming)

O forse è il mondo

Che gira senza un perché

Senza un perché (Streaming)

Senza un perché (Streaming)

Senza un perché (Streaming)