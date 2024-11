Ragazze facili è una canzone di Cesare Cremonini tratta dall’album “Alaska Baby” disponibile dal 29 novembre 2024. Si tratta dalla quarta traccia del disco e, a seguire, potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Ecco il testo di Ragazze facili di Cesare Cremonini.

(Facili, facili, facili, facili, ah–)

Losche avventure sentimentali

Nate in un angolo della città

Sotto due lune che sembrano uguali

Ragazze facili, facili, come va?

Sai che non vivo più se ti allontani

Vienimi a prendere stasera al bar

Facciamo un giro per tutti i locali

In alto i calici, calici di felicità

Voglio vedere che faccia ha un giorno senza pietà

E se è una cosa normale che ti voglio parlare

E dirti: “Ciao, come va?”, ah

E come si fa? Eh-eh-eh-eh

A farsi ancora del male

Ancora le pare per una storia d’amore

Che poi se ne va

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili

Poche parole, troppe seghe mentali

Anche se fuori piove, hai messo gli occhiali

Vuoi camminare sotto a un temporale

E siamo fradici, fradici di felicità

Vieni a vedere che faccia ha un giorno senza pietà

Lo sai, è una cosa normale che non riesco parlare

E dirti: “Ciao, come va?”, ah

Ecco come si fa, eh-eh-eh-eh

A farsi ancora più male

Ancora le pare per una storia d’amore, amore, amore

Che non se ne va

Lo sai tenere un segreto? (Ah-ah-ah)

Che devo essere sicuro (Ah-ah-ah)

Che se comincia davvero, davvero, davvero

Tu non lo dici a nessuno (Facili, facili, facili)

Stasera sono uscito solo per far casino

E bere vino fino a mattino

Con quel mio vecchio amico che è sempre in giro (Facili, facili, facili)

E adesso è un mito

Ma ovunque vada è te che vedo e già mi maledico

Sono riuscito a farti perdere il treno

Tu con l’anima in pena, io che rido e che impreco

E sì, ma forse ci credo che anche tu sei felice

Che la mia vita sbagliata è un regalo del cielo

E quando ridi ci credo, io quando ridi ci credo

E quando ridi ci credo, ci credo, ci credo

(Uh-uh-uh-uh)

(Uh-uh-uh)

(Uh-uh-uh)

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili

Il significato della canzone Ragazze facili