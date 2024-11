Alaska Baby è la titletrack del nuovo disco di Cesare Cremonini nonché la traccia d’apertura dell’album, disponibile dal 29 novembre 2024. Scritto insieme a Davide Petrella è stato prodotto dallo stesso Cremonini con Alessandro De Crescenzo. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “ALASKA BABY” DI CESARE CREMONINI.

Ecco il testo della canzone “Alaska Baby” di Cesare Cremonini.

Mentre noi dormiamo, che ore sono ad Hong Kong?

Me ne voglio andare a perdermi nel mondo

Route 66 fra le tue gambe

WikiLeaks, barone rampante

A Cap d’Antibes, Dio non è più grande

Miami Beach, è bastato un istante

Cercavo l’America, ma poi ho trovato te in Alaska, baby

Fuori non nevica, fammi sognare, ti amo Alaska Baby

E vorrei addormentarmi così

Sulla pelle tua, senza gravità

E vorrei lasciarti entrare in tutti i pensieri miei

È solo tua (È solo tua)

La mia anima (La mia anima)

Come la luce dell’Alaska, baby

Non finirà, non finirà

Sono nel desеrto su una Dodge Durango

Circolo Polare per l’ultimo tango

In ovеrdose di tequila col sale

City hard core, l’amore è un rottweiler

New York, New York, non è la Trump Tower

Mi sento Johnny Cash prima di trovare June Carter

Cercavo l’America, ma poi ho trovato te in Alaska, baby

Fuori non nevica, fammi sognare, ti amo Alaska Baby

E vorrei addormentarmi così

Sulla pelle tua, senza gravità

E vorrei lasciarti entrare in tutti i pensieri miei

È solo tua (È solo tua)

La mia anima (La mia anima)

Come la luce dell’Alaska, baby

Come la luce dell’Alaska, baby

Come la luce dell’Alaska, baby

Non finirà, non finirà

È che vorrei addormentarmi così

Sulla pelle tua, senza gravità

È che vorrei lasciarti entrare in tutti i pensieri miei

È solo tua la mia anima

Come la luce dell’Alaska, baby

Non finirà, non finirà

Come la luce dell’Alaska, baby

Come la luce dell’Alaska, baby

Come la luce dell’Alaska, baby, uh-uh

Come la luce dell’Alaska, baby