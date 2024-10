Capo Plaza è tornato con un nuovo inedito “Borse Hermès” in uscita il 25 ottobre mostrando la sua evoluzione artistica ma anche il suo stile unico che l’ha consacrato tra gli artisti di spicco nel mondo urban.

“Borse Hermès” arriva dopo il successo del suo ultimo album “Ferite” che, uscito a maggio 2024, ha debuttato al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, ha raggiunto la certificazione Platino e si è confermato alla sua pubblicazione il miglior debutto su Spotify nel 2024 con 13 brani nella Top20, tutte le canzoni nella Top50 e quasi 10 milioni di streaming in un solo giorno.

Ecco il testo della canzone “Borse Hermès” di Capo Plaza.

Okay AVA

Sognavamo borse Hermès, borse piene di denaro

Si dal southside vedo red, se non mi rispetti è chiaro

Turbi Audemars Piguet perché il tempo qua è denaro

Baby è guerra per potere per arrivare al traguardo

Sognavo borse Hermès, solo cash

Un posto per il riparo tra il cemento e incudine

Dove non ci sei mai stato, è freddo il ghetto e freddo io

Addosso più di un peccato non mi giro c’è il passato

Cose che m’hanno cambiato

Dove scappi? Dobbiamo idealizzarci

Demoni mi tormentano se dormo poi son cazzi

Faccio i conti con me stesso, non do la colpa agli altri

Mi rovinano il mood, mi rovinano i piani

Non chiamo più un fratello, mio fratello mi ha tradito

E quando entra il coltello è sempre dal migliore amico

Morte all’angolo, ‘ste pussy come piangono

Ho pelle antiproiettile, mi sono abituato, ah

Borse Hermès, sopra un jet, sto un favola

Borse Hermès, sopra un jet, sto una favola

Quante drugs, mi fai sex, sembro Iron-man

Baby text me, guarda la mia texture, ah

Manda i ***, lean dentro la double cap

Poi sei sexy, mh come sei sexy (Come sei sexy)

Sembra Netflix questa vita è un film, oh ma

Baby check me, follow me su Instagram

Zero basic, con i dog nella trap house

Sopra un jetski, Salerno-Miami (Salerno-Miami)

Lei si è toxic, come Britney è crazy (È crazy)

Hai fatto i fossi, si major sotto gli occhi

Tra un po’ vai sotto i ponti, uomo hai finito i fondi

Uomo sono io la fonte, se sbagli ti taglio i ponti

Sopra un nuovo Range Rover, non voglio abbassare i costi

Stavo coi peggio storti in strada si sotto i portici

Se la vita è un gioco baby ho tutti i trucchi e i codici

Ah e non mi fate più paura, rapper come spazzatura

Fanno a chi lo ha lungo, han problemi di fiducia

Entro esco spacco tutto pacco tutto

Fuoriclasse di natura, parli poi mi lecchi il culo

Borse Hermès, sopra un jet, sto un favola

Quante drugs, mi fai sex, sembro Iron-man

Borse Hermès, sopra un jet, sto una favola

Quante drugs, mi fai sex, sembro Iron-man

Baby text me, guarda la mia texture, ah

Manda i ***, lean dentro la double cap

Poi sei sexy, mh come sei sexy (Come sei sexy)

Sembra Netflix questa vita è un film, oh ma

Baby check me, follow me su Instagram

Zero basic, con i dog nella trap house