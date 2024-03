Camila Cabello ritorna sulle scene musicali con il nuovo singolo “I Luv It” con Playboi Carti. Il brano è disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, è stato scritto da Camila e creato assieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, J Balvin, Billie Eilish) e co-prodotto con Jasper Harris (Jack Harlow).

In una recente intervista concessa a “Paper Magazine”, a chi l’accusava di aver cambiato sound e immagine per accaparrarsi una nuova nicchia di fan, Camila ha risposto: “Ci sono alcuni commenti (sui social) che vedo del tipo: ‘Vuole tanto essere quella ragazza e non lo sarà mai. E io replico: ‘Non voglio essere quella ragazza. Non so nemmeno cosa significhi”, assicurando poi come non ci sia nessuna “pianificazione” dietro tutto ciò.

Paper Magazine ha descritto “I Luv It” come “genuinamente caotico, veloce e digitalizzato, che ti sfreccia davanti come un’auto sportiva a Miami”. A proposito della collaborazione di Camila con questi nuovi produttori, Paper magazine scrive: “il risultato di questa visione e scoperta creativa è il quarto album di Camila, il più audace, che uscirà quest’estate”.

Qui sotto potere ascoltare la canzone, leggere traduzione, testo e significato della canzone.

“I LUV IT” arriva accompagnato da un bellissimo videoclip, diretto da Nicolàs Méndez at CANADA (Dua Lipa). Il video è stato girato a Miami. Potete vederlo cliccando qui.

Ecco il testo della canzone “I luv it” di Camila Cabello feat. Playboi Carti.

Supersonic (Yeah, ooh), in your orbit (Yeah, ah)

And I’m bad (Uh), diabolic (Uh)

Bottle rocket (Ooh), on the carpet (Yeah)

Threw it back and he caught it

I go soprano, baby, go down low

And when he leads, I gotta follow (Ooh)

I’m blackin’ out, I’m on a spiral (Yeah)

I need you now and tomorrow

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, ooh

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

Lemons on thе chain with the V-cuts (Yeah, yeah, brr)

Lеmons on the chain with the V-cuts (Yeah, yeah, brr)

Lemons in their face, watch ‘em freeze up (Ah, ah, brr, brr)

Lemons in their face, watch ‘em freeze up (Ah, ah, brr)

Super twisted, sick addicted (Addicted)

Kiss me hard, someday you’ll miss this

Meteor shower, in your power

Seein’ stars, oh my God

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, ooh

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

Lemons on the chain with the V-cuts (Yeah, yeah, brr)

Lemons on the chain with the V-cuts (Yeah, yeah, brr)

Lemons in their face, watch ‘em freeze up (Ah, ah, brr, brr)

Lemons in their face, watch ‘em freeze up (Ah, ah, brr)

Lemons on the chain with the V-cuts (V-cuts, yeah, yeah, brr)

Lemons on the chain with the V-cuts (V-cuts, yeah, yeah, brr)

Lemons in their face, watch ‘em freeze up (Ah, ah, brr, brr)

Lemons in their face, watch ‘em freeze up (Ah, ah, brr)

Uh, uh, uh, uh (Ah, ah, brr)

Uh, uh, uh, uh (Ah, ah)

Uh, uh, uh, uh, uh (Ah, ah, brr)

Slow down, baby (Ah)

Oh, you on the road now?

Oh, you grown now?

I guess we grown now

You tryna take your time by your ‘lone

All this Novocaine got me numb to the drugs now

Movin’ on Mary Jane, I feel burnt out like the sun now

Aventador, SVJ, I’m ridin’ ‘round with her perm’ out

Aventador, SVJ, I’m ridin’ ‘round with her perm’ out

Pink cups we gon’ wear ‘em out

How the fuck we gon’ share em out?

Ooh, we too up like Clairmont

Leave a nigga face down, fuckin’ ‘round, bitch nigga gon’ find out

I’m hoppin’ on you niggas like the feds, like tryna fuckin’ round these hoes

Told ya like ándale, ándale, ándale, I’m out of control (Out of control)

Yeah, I love it

She says I’m way too young for her

Yeah, I love it

She says I’m way too young for her