Burna Boy ha pubblicato il suo nuovo singolo “Bundle By Bundle”, in uscita su etichetta Spaceship/Bad Habit/Atlantic Records.

Il vibrante brano preannuncia l’arrivo del suo attesissimo ottavo album in studio dal titolo “No Sign of Weakness”, in uscita nel 2025.

Per “Bundle By Bundle” Burna ha collaborato con il produttore Telz (“I Told Them”, “Cloak & Dagger”), vincitore di un GRAMMY® Award, per catturare lo spirito delle feste in Nigeria, imbottigliando l’energia delle feste notturne che celebrano la ricchezza della vita e tutta la sua

abbondanza.

“Bundle By Bundle” estende quella che è diventata una tradizione stagionale per Burna Boy, che illumina regolarmente il mese di dicembre con nuova musica.

Si tratta dell’ennesimo anno di successi per l’artista conosciuto a livello globale. Il TIME lo ha inserito nell’ambitissima lista delle “100 persone più influenti del 2024” e ha dichiarato: “È una storia in divenire. Ora un’intera generazione di giovani del continente lo guarda con ammirazione”

CLICCA QUI PER IL LYRIC VIDEO DI “BUNDLE BY BUNDLE” DI BURNA BOY.

Ecco il testo di Bundle by Bundle di Burna Boy

When it comes to class, I be teacher

Chop this life, make e no chop you, my nigga

Half a million dollars, when I smile for the picture

That’s why I don’t put no ice in my liquor

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Mo ka’wọ s’oke but I no see their hand

Mo ni ko jeun s’oke but I no see your hand

Higher, higher, eh, eh, make devil shake

How I go know say you dеy there if I no see your hand

Are you jonzing?

Arе you jonzing?

Onigbese

Gudugudu, meje, meje

I chop akara where moi-moi no dey

As long as e full my belle me I’m okay

Vanity, everything na vanity

As I see say money dey

Vanity full my head

Bundle, bundle

Bundle by bundle

Bundle, bundle, bundle

Bundle by bundle

Lion no dey humble for jungle

Me I just dey do as I wan do

Get my cana from Toronto

Jẹ kan ma lọ jumbo by jumbo

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Oda mo tungba

Today na today

Small things wey dem say wọn ti n kigbe mogbe

Never too late

Fàájì, oshey

Ita mo wa, o ti pe ti mo sun’le

Taka sufe, where the ballon dey?

Do anyhow as long na me dey pay

Emi fẹ jaiye today, emi fẹ jaiye

Why you tell another person wetin I tell you?

I always like to say the truth and shame the devil

I no dey for all that kind level ‘cause I no get time for the people wey too dey wurugbon lẹnu

Emi Mr no gbo nothing me I no dey hear you

Hundred thousand people when I pull up for the venue

Why e be say I still dey hustle wellu wellu?

When I get money like Tony Elumelu

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Mo ka’wọ s’oke but I no see their hand (Bundle, bundle)

Mo ni ko jeun s’oke but I no see your hand (Bundle, bundle)

Higher, higher, eh, eh make devil shame (Bundle, bundle)

How I go know say you dey there if I no see your hand (Bundle, bundle)

Are you jonzing?

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Ogbẹni, igbẹ mi lọ n ko

‘Cause when we throw the money, we dey throw am bundle by bundle

Bundle, bundle

Bundle by bundle

Bundle, bundle, bundle

Bundle by bundle