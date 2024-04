Le BINI sono un gruppo femminile formato attraverso la Star Hunt Academy (SHA) e composto da otto membri: Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna e Sheena. Hanno debuttato ufficialmente l’11 giugno 2021, con il singolo d’esordio “Born to Win”. Il nome del gruppo è preso dalla parola tagalog binibini che significa “giovane donna”, un cenno alla visione del gruppo di “incarnare l’idea di una filippina moderna: dolce, feroce, indipendente e informata”. Qui sotto potete ascoltare il loro brano “Salamin Salamin“, diventato sempre più virale sui social.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Salamin Salamin” delle BINI.

Ecco il testo di Salamin, Salamin, brano delle BINI.

Mirror, mirror on the wall Please tell my prince charming, I’m waiting for his call Bakit ba pasikot-sikot? Para bang pinapaikot ‘Di ko talaga ma-gets, ano ba talaga ang next move mo? Gusto ko lang naman malaman (Malaman) Ano ba ang katotohanan? (Oh, my) Better say it now, it’s not too late I’m ready to be called your princess, hey (Hey)

Maghihintay na lang na ika’y dumaan Sana ay maibsan ang aking pangungulila Trapped in this fairytale But I don’t wanna wake up in this dream, baby

Ayokong maniwala (Ayokong maniwala, ayy) Na baka mabalewala (Oh, no, oh, no) Pero sa ‘yong sulyap, mga mata’y nangungusap ‘Di ko kayang magpanggap, ano ba talaga ito?

Maghihintay na lang na ika’y dumaan Sana ay maibsan ang aking pangungulila Trapped in this fairytale But I don’t wanna wake up in this dream, baby

Oh, hello there, misteryoso ‘Di pa rin mabasa ang ‘yong tunay na motibo, ooh-woah Iba’ng pinapakita, taliwas sa ‘yong salita Pero ayokong magduda baka lang sa simula

Ecco la traduzione in italiano di Salamin, Salamin, brano delle BINI.

Oh, ciao là, misterioso

Ancora non riesco a leggere il tuo vero movente, ooh-woah

Mostri qualcosa di diverso, contrario alle tue parole

Ma non voglio dubitare, forse solo all’inizio

Aspetterò che tu passi

Spero che possa alleviare la mia solitudine

Intrappolato in questa fiaba

Ma non voglio svegliarmi in questo sogno, baby

Non voglio sperare

Nel credere

Che ci sia speranza

Che il mio cuore possa essere accontentato?

Specchio magico

Quando lo ammetterà

Il suo vero sentimento?

Specchio magico

Cosa dovrei fare?

Perché il cuore è in sospeso?

Specchio, specchio sul muro

Dove è l’amore?

Specchio, specchio sul muro

Puoi dirmelo?

Specchio, specchio sul muro

Dove è l’amore?

Specchio, specchio

Quando mi noterà?

Non voglio credere (Non voglio credere, ayy)

Che potrebbe essere ignorato (Oh, no, oh, no)

Ma nel tuo sguardo, gli occhi parlano

Non posso fingere, cosa è davvero questo?

Aspetterò che tu passi

Spero che possa alleviare la mia solitudine

Intrappolato in questa fiaba

Ma non voglio svegliarmi in questo sogno, baby

Non voglio sperare

Nella credenza

Che ci sia speranza

Che il mio cuore possa essere accontentato?

Specchio magico

Quando lo ammetterà

Il suo vero sentimento?

Specchio magico

Cosa dovrei fare?

Perché il cuore è in sospeso?

Specchio, specchio sul muro

Dove è l’amore?

Specchio, specchio sul muro

Puoi dirmelo?

Specchio, specchio sul muro

Dove è l’amore?

Specchio, specchio

Quando mi noterà?

Specchio, specchio sul muro

Per favore, di’ al mio principe azzurro che sto aspettando la sua chiamata

Perché tutto questo girotondo? Come se mi stesse ingannando

Non riesco davvero a capire, qual è il tuo prossimo passo?

Voglio solo sapere (Sapere)

Qual è la verità? (Oh, mio)

Meglio dirlo adesso, non è troppo tardi

Sono pronta ad essere chiamata la tua principessa, eh (Eh)

Non voglio sperare

Nella credenza

Che ci sia speranza

Che il mio cuore possa essere accontentato?

Specchio magico (Oh)

Quando lo ammetterà (Ammetterà)

Il suo vero sentimento? (Cosa dirà?)

Specchio magico

Cosa dovrei fare? (Fare)

Perché il cuore è in sospeso?

Specchio, specchio sul muro (Specchio, specchio, specchio)

Dove è l’amore? (Cosa dovrei fare?)

Specchio, specchio sul muro

Puoi dirmelo?

Specchio, specchio sul muro

Dove è l’amore?

Specchio, specchio

Quando mi noterà? (Ooh-ooh-ooh)