Sigma Boy, Betsy e Masha Yankovskaya: testo, traduzione in italiano e significato della canzone virale su TikTok

Traduzione in italiano, testo e significato della canzone “Sigma Boy”, un gioco di potere e seduzione, in cui la protagonista mantiene il controllo, consapevole di essere un obiettivo ambito

Sigma Boy è una canzone diventata virale su TikTok anche in Italia dopo il boom delle ultime settimane. Il 3 ottobre 2024, le artiste russe Betsy e Masha Yankovskaya hanno pubblicato il brano Sigma Sigma Boy (Сигма Бой). Il pezzo mette in risalto il popolare termine di Internet “sigma male”, che descrive qualcuno indipendente e autosufficiente, spesso paragonato a un lupo solitario che rifiuta le norme sociali. Il brano unisce ritmi elettronici e pop con testi accattivanti e unici. Nel suo primo mese, il video musicale ha ottenuto oltre 11 milioni di visualizzazioni e 100.000 Mi piace.

Il tema eccentrico e il ritmo energico della canzone hanno contribuito a farla crescere in popolarità. A novembre 2024, era diventato un trend virale su TikTok. Gli utenti hanno abbracciato la sua atmosfera allegra per creare contenuti “brain rot” frenetici, assurdi e divertenti.

Il testo di Sigma Boy

Leggi il testo di Sigma Boy di Betsy e Masha Yankovskaya.

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Kazhdaya devchonka khochet tantsevat’ s toboy

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ya takaya vsya, chto dobivat’sya budesh’ god Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Kazhdaya devchonka khochet tantsevat’ s toboy

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ya takaya vsya, chto dobivat’sya budesh’ god

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Kazhdaya devchonka khochet tantsevat’ s toboy

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ya takaya vsya, chto dobivat’sya budesh’ god (Betsy, Betsy, Betsy) Betsy Jared, bey kak Leto, Betsy leto kak zhara (Iu!)

Tak chto milyy mal’chik budet prygat’ i sgorat’ (Aga)

Upakuy’sya v moyu Bentley, polezay v moy beauty box (Davay)

Ty moy Sigma boy, no ya zhelayu tvoikh slyoz, ponyal?

Sigma, sigma boy, back na stol, dostayu bank roll

Ya kuplu vse Skittles, Snickers, tochno budesh’ moy, boy

Sigma, sigma boy — ya ikona tvoikh ikon

Obo mne mechtayut tak, kak budto ya bitcoin, ponyal? Sigma, sigma boy, no ne moy, molcha kak nemoy

Smotrit v nikuda, oy, kakoy, etot vzglyad — ogon’

Gody budut zhdat’, kogda ty soberesh’sya

I menya kogda-nibud’ dob’yosh’sya Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Kazhdaya devchonka khochet tantsevat’ s toboy

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ya takaya vsya, chto dobivat’sya budеsh’ god

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Kazhdaya devchonka khochet tantsevat’ s toboy

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ya takaya vsya, chto dobivat’sya budеsh’ god

Sigma Boy, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di Sigma Boy di Betsy e Masha Yankovskaya.

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ogni ragazza vuole ballare con te

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Io sono fatta così, ti ci vorrà un anno per conquistarmi Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ogni ragazza vuole ballare con te

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Io sono fatta così, ti ci vorrà un anno per conquistarmi (Betsy, Betsy, Betsy) Betsy Jared, brilla come un’estate, Betsy è calda come il sole (Iu!)

Così che il ragazzo carino salti e si consumi (Aga)

Sali sulla mia Bentley, entra nel mio beauty box (Dai!)

Tu sei il mio Sigma boy, ma voglio vedere le tue lacrime, capito?

Sigma, Sigma boy, torna al tavolo, tiro fuori il rotolo di soldi

Comprerò tutti gli Skittles e gli Snickers, sarai sicuramente mio, ragazzo

Sigma, Sigma boy — sono l’icona delle tue icone

Sognano di me come fossi un bitcoin, capito? Sigma, Sigma boy, ma non mio, muto come un senza parole

Guarda nel vuoto, oh, che sguardo di fuoco

Gli anni passeranno aspettando che tu ti metta insieme

E che un giorno finalmente riesca a conquistarmi Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ogni ragazza vuole ballare con te

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Io sono fatta così, ti ci vorrà un anno per conquistarmi

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Ogni ragazza vuole ballare con te

Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy

Io sono fatta così, ti ci vorrà un anno per conquistarmi

*”Sigma boy”: qui il termine sigma si riferisce al tipo indipendente e unico, che non segue le convenzioni sociali (un concetto spesso usato nei meme). Viene usato come elogio, ma anche con un pizzico di sfida.

*”Beauty box”: può riferirsi a una metafora per il lusso, o semplicemente al mondo personale e affascinante della cantante.

*”Bitcoin”: viene usato come paragone per enfatizzare quanto sia desiderata e ambita, un sogno per molti.

*”Skittles e Snickers”: simbolo di piccoli piaceri e ricchezze che rappresentano il controllo materiale e affettivo.

Il significato della canzone Sigma Boy

Il pezzo “Sigma Boy” ruota attorno all’idea di attrazione, desiderio e indipendenza, mescolati a un tono di sfida e superiorità. La protagonista si presenta come una figura irraggiungibile e ambita, una donna che conosce il proprio valore e mette alla prova chiunque cerchi di conquistarla.

La figura del sigma boy rappresenta un uomo particolare, indipendente e fuori dagli schemi, che attrae tutte le ragazze, ma che trova nella protagonista una sfida difficile da superare. Lei stessa afferma: “Io sono fatta così, ti ci vorrà un anno per conquistarmi”, sottolineando il fatto che non è facile da ottenere.

La protagonista usa immagini di lusso e status per enfatizzare il suo controllo e la sua superiorità, come quando parla della sua Bentley o del suo beauty box, e si definisce un’icona che le persone sognano, paragonandosi persino a un bitcoin, simbolo di desiderio e valore: “Sognano di me come fossi un bitcoin”. Tuttavia, al tempo stesso sfida il suo sigma boy, dichiarando che vuole vedere le sue emozioni e le sue lacrime, rivelando forse un desiderio di autenticità e non solo apparenze.

Il testo riflette un gioco di potere e seduzione, in cui la protagonista mantiene il controllo, consapevole di essere un obiettivo ambito, ma anche pronta a mettere alla prova chiunque si avvicini a lei.