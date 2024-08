All My Life, Benjamin Ingrosso: traduzione in italiano, testo e significato

All my life è una canzone di Benjamin Ingrosso prodotta da Wille Enblad, Lü (SWE), Lucas Albrektsson & Vargas & Lagola.

Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere traduzione in italiano e scoprire il significato del pezzo.

Clicca qui per ascoltare “All my life” su YouTube.

Il testo di All My Life

Ecco il testo di “All my life” di Benjamin Ingrosso.

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh Tasca piena di soldi, devo spenderli

La vita è una montagna russa, cavalcando il meglio

Dovresti lasciarmi entrare e io sono con la band

Stanotte ci daremo da fare, lo faremo di nuovo

Prendi un po’ d’amore, bevilo via

Uno per tutti gli amanti, uno per il dolore

Mostrami cosa hai, prendi tutto, lascia andare

La notte non finisce mai, andiamo avanti Non abbiamo bisogno di istruzione (Hey)

Non abbiamo bisogno di complicazioni (No)

Si tratta di rivelazione (Hey)

Non mi sono mai sentito così prima d’ora, oh, oh, dico Tutta la mia vita

Ho aspettato tutta la mia vita

Per scoprire cosa fare

Per trovare qualcuno come te, oh, oh

Tutta la mia vita

Ho aspettato tutta la mia vita

Per scoprire cosa fare

Per trovare qualcuno come te (Oh-oh, sì) Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh Vivere al limite, senza guardare in basso (Salta)

Dicono che siamo al centro dell’attenzione

Tesoro, chiamalo karma quando sono con te

Quello che va, torna Benvenuto nel mio appartamento (Hey)

Sai che puoi essere te stesso, e

No, non ci sono regole dove stiamo andando (Andando), andando (Andando)

Vedi, non mi sono mai sentito così prima d’ora, oh, oh, dico Tutta la mia vita

Ho aspettato tutta la mia vita

Per scoprire cosa fare

Per trovare qualcuno come te, oh, oh

Tutta la mia vita (Ho aspettato ora)

Tutta la mia vita

Per scoprire cosa fare

Per trovare qualcuno come te Li—, li—, li—

Li-li-li-li—

Li—, li—, li—

Li-li-li-li— Tutta la mia vita

Ho aspettato tutta la mia vita

Per scoprire cosa fare

Per trovare qualcuno come te, oh, oh, sì Ah-ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah

Ah-ooh-ah, ooh-ah, ah-ah

Ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah

Ah-ooh-ah, ooh-ah

All my life, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di “All my life” di Benjamin Ingrosso.

Il significato della canzone All My Life

La canzone parla della celebrazione della vita e dell’amore, con un forte senso di libertà e di vivere il momento senza pensare troppo alle conseguenze. Gli sembra di trovarsi in un periodo della sua vita in cui ha finalmente trovato qualcuno di speciale dopo averlo cercato per molto tempo.

Il tema del “vivere al massimo” è evidente fin dall’inizio, con versi come “Pocketful of money, I gotta spend / Life’s a roller coaster, riding the best,” che indicano una vita vissuta senza rimorsi, approfittando di ogni opportunità.

Un altro aspetto importante della canzone è l’idea di evitare le complicazioni e di abbracciare la semplicità della rivelazione personale: “We don’t need education (Hey) / We don’t need complications (No) / It’s all about the revelation (Hey).” Qui, il messaggio è che non è necessaria un’educazione formale o una vita complicata per trovare la propria strada; ciò che conta è la scoperta personale e il vivere autenticamente.

Il ritornello “All my life / Waited all my life / To find out what to do / To find someone like you” esprime il senso di attesa e di ricerca che finalmente si è conclusa con l’incontro di una persona speciale. Questo tema di ricerca e realizzazione è centrale nella canzone.

Infine, la canzone esplora il concetto di karma e del vivere senza rimpianti, come espresso nei versi “Livin’ on the edge, not lookin’ down (Jump) / They say we’re the talk of the town / Baby, call it karma when I’m with you / What goes around, comes around.” Qui si suggerisce che le azioni del passato influenzano il presente, ma in modo positivo, quando si è con la persona giusta.

In sintesi, la canzone celebra la libertà, l’amore, la scoperta di sé e la vita vissuta senza paura, avendo finalmente trovato ciò che si cercava da tanto tempo.