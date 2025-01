“VOY A LLeVARTE PA PR” è il primo brano reggaeton presente nel nuovo disco di Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, in cui il cantante invita una donna con cui vuole avere una relazione a visitare Porto Rico con lui e andare a fare festa, evidenziando l’idiosincrasia gioiosa e festosa dell’isola, che termina con una specie di ode in cui ribadisce il suo amore per la sua nazione e per il reggaeton.

Dal punto di vista del testo, questa canzone è diversa dalla maggior parte delle canzoni dell’album, perché invece di parlare di un cuore infranto o di un’ex fidanzata, Bad preferisce celebrare la sua vita da single.

Il testo di VOY A LLeVARTE PA PR di Bad Bunny

Acho, PR es otra cosa

Yo la conocí en Miami, en Brickell

Ella sabe que aquí hay ticket

Quiere que yo se la aplique

Que pa’ casa la trafique Vo’a llevarte pa’ PR, mami, pa’ que vea’ cómo es que se perrea

Tráete a tu amiga si te gusta la idea, dile que esta noche vamo’ a janguear

Que rico la vamo’ a pasar

Aquí nadie se va a casar, pero tú te va’ a querer quedar (Ey, ey) Aprovecha, quе estoy soltero (Ay), single

Míramе mal si quiere’ que te singue

Te vo’a llevar pa’ PR to’ el finde

Despué’ de mí va’ a borrar Tinder

Y estoy suelto, mami, estoy suelto

Mírame ahora, perreando un experto

Estoy suelto, mami, estoy suelto, ey, ey, ey

Hoy la calle está prendida, hookah, pastilla molida

Yo no pierdo tiempo, yo las cambio como Rosalía

La que me mira a los ojo’ por cinco segundo ya yo sé que es mía

¿Dónde están las mala’? Que son bienvenida’

‘Toy puesto pa’l lío, dime si tú lía’

Tus amiga’ y to’ el corillo ‘tán bien rica’, pero ese culo tuyo, wow, sobresalía

Salimo’ de la disco y estaba de día

Obviamente salí con la que quería, ey

Que viva la putería

Dale pa’trá’, pa’trá’, tan-tan, chulería, ey

Dime si te va’ a montar, pa’ la isla tengo el portal

Bien borracho’ los tre’, baby, a las do’ me las vo’a llevar

Oh, oh, me quiere besar, ja, yo que la puse mal

Tírate fotito’ ahora porque ahorita te vo’a despeinar

Yeah-eh-eh-eh-eh Vo’a llevarte pa’ PR, mami, pa’ que vea’ cómo es que se perrea

Tráete a tu amiga si te gusta la idea, dile que esta noche vamo’ a janguear

Que rico la vamo’ a pasar

Aquí nadie se va a casar, pero tú te va’ a querer quedar, yeah Yeah, sí, sí

Esto es PR, mami

Aquí nací yo y el reggaetón, pa’ que sepa’

Ey, ey, ey

Voy cazando y muero perreando

Voy cazando y muero perreando

Voy cazando y muero perreando

Que bailen toa’ las gata’, nos fuimo’ algarete

‘Tás escuchando al que más le mete

Dale, mami, suéltate el grillete

Ponte en cuatro, que te vo’a dar fuete

Ponte en cuatro, que te vo’a dar fue—

VOY A LLeVARTE PA PR di Bad Bunny, la traduzione in italiano

Acho, Porto Rico è un’altra cosa

L’ho conosciuta a Miami, a Brickell

Lei sa che qui ci sono soldi

Vuole che gliela faccia vedere

Che la porti a casa come un contrabbando Ti porterò a Porto Rico, piccola, per farti vedere come si fa il perreo

Porta la tua amica se ti piace l’idea, dille che stanotte usciamo a divertirci

Ce la passeremo benissimo

Qui nessuno si sposa, ma tu vorrai restare (Ehi, ehi) Approfitta, sono single (Ay), single

Guardami male se vuoi che ti faccia impazzire

Ti porterò a Porto Rico per tutto il weekend

Dopo di me cancellerai Tinder

E sono libero, piccola, sono libero

Guardami ora, esperto di perreo

Sono libero, piccola, sono libero, ehi, ehi, ehi Oggi la strada è infuocata, narghilè e pastiglie tritate

Non perdo tempo, le cambio come Rosalía

Quella che mi guarda negli occhi per cinque secondi, già so che è mia

Dove sono le ribelli? Che sono le benvenute

Sono pronto per il caos, dimmi se ci stai

Le tue amiche e tutta la tua compagnia sono molto sexy, ma quel tuo lato B, wow, spicca

Siamo usciti dalla discoteca ed era giorno

Ovviamente sono uscito con quella che volevo, ehi

Che viva la libertà sessuale

Vai indietro, indietro, tan-tan, con stile, ehi

Dimmi se vuoi salire, per l’isola ho il portale

Noi tre, belli ubriachi, piccola, alle due me le porto tutte e due

Oh, oh, vuole baciarmi, ah, io che l’ho fatta impazzire

Scattati qualche foto ora perché tra poco ti spettinerò

Yeah-eh-eh-eh-eh Ti porterò a Porto Rico, piccola, per farti vedere come si fa il perreo

Porta la tua amica se ti piace l’idea, dille che stanotte usciamo a divertirci

Ce la passeremo benissimo

Qui nessuno si sposa, ma tu vorrai restare, yeah Yeah, sì, sì

Questo è Porto Rico, piccola

Qui sono nato io e il reggaeton, per fartelo sapere

Ehi, ehi, ehi

Cacciando e morendo perreando

Cacciando e morendo perreando

Cacciando e morendo perreando

Che ballino tutte le ragazze, siamo andati fuori di testa

Stai ascoltando quello che lo fa meglio

Dai, piccola, liberati dalle catene

Mettiti a quattro zampe, che ti darò una scossa

Mettiti a quattro zampe, che ti darò una scossa

Il significato della canzone VOY A LLeVARTE PA PR di Bad Bunny

Questo pezzo celebra lo spirito di libertà, festa e sensualità che caratterizza la cultura portoricana, mettendo al centro la voglia di vivere senza freni e di godersi il momento. L’artista racconta un incontro con una ragazza conosciuta a Miami, nel quartiere di Brickell, dove lei mostra interesse per lui sapendo che “qui ci sono soldi” e desidera che lui la porti con sé, come in un’avventura clandestina: “Vuole che gliela faccia vedere / Che la porti a casa come un contrabbando.”

L’invito è chiaro: portarla a Porto Rico, per farle scoprire il vero spirito del perreo, il ballo sensuale tipico del reggaeton, e farle vivere una serata indimenticabile. “Ti porterò a Porto Rico, piccola, per farti vedere come si fa il perreo”, canta, promettendo momenti di puro divertimento. Non c’è spazio per relazioni serie, ma l’artista è sicuro che la ragazza rimarrà così colpita da voler restare: “Qui nessuno si sposa, ma tu vorrai restare.”

La vita da single viene esaltata, con un tono spavaldo e sicuro: “Approfitta, sono single… Guardami male se vuoi che ti faccia impazzire.” L’artista si descrive come un esperto di seduzione e festa, pronto a vivere senza legami e con la libertà di cambiare partner, con riferimenti espliciti al clima di euforia e disinibizione della notte: “Oggi la strada è infuocata, narghilè e pastiglie tritate.”

La narrazione riflette un’atmosfera in cui tutto sembra possibile, dalla sensualità dei balli al caos spontaneo delle feste: “Che ballino tutte le ragazze, siamo andati fuori di testa.” Porto Rico viene celebrata come la culla del reggaeton, il luogo dove tutto ha origine, e il testo si conclude con un’esortazione audace e provocante: “Mettiti a quattro zampe, che ti darò una scossa,” simbolo di un approccio diretto e passionale.

In definitiva, questo brano è un inno alla libertà, al piacere e alla cultura del reggaeton, con un linguaggio crudo e diretto che riflette l’essenza delle serate più intense.