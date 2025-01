PERFuMITO NUEVO è una canzone di Bad Bunny feat. RaiNao e tratta dall’album “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, uscito il 5 gennaio 2025. RaiNao è il nome d’arte di Naomi Ramírez Rivera.

Mami, tú te ve’ bien a mi la’o Si tú estás, yo no miro pa’l la’o 5-6, me tiene’ domina’o Me imagino contigo pelea’o Papi, tú te ve’ bien a mi la’o Contigo yo no miro pa’l la’o 5-6, te tengo domina’o Y todavía no hemo’ ni chinga’o

Baby, tú ere’ una estrella, esa boca sabe a carambola Fuego, desde que te vi me puse roja Con los ojo’ me quitaste el traje Te tengo bailando sin modale’, dale Diantre, tú y yo somo’ iguale’ Hoy le dimo’ y mañana le damo’ De weekend en Coamo, en la montaña te vo’a hacer la rusa, ey ¿Qué cojone’? ¿Qué tú tiene’ que me pone en musa?

Acabo de mirar el reloj y son las 1:16 Significa que ya no te vo’a dar break Sigue mirando así, sigue mirando así, sigue mirando Que te lo pongo aquí mismo, mmm Sigue bailando, mami, que te estoy midiendo el ritmo No parece leo ni escorpio, pa’ mí que ella tiene su propio signo Fría, sentimental, está en temporada de portarse mal A vece’ es difícil meditar y solo quiere gritar O buscarme pa’ chingar y yo se lo voy a dar a la hora que sea Si yo bajo pa’llá abajo va a subir la marea Los ojito’ se le marean Baby, yo vo’a hacer que tú crea’ Ea, diablo, tú ere’ una bellaquita igual que yo Perfumito nuevo, tú huele’ cabrón Por poquito te rompo el mahón

Dime ya cuándo voy a probar tu perfumito nuevo La otra vez no te la vi, papi, sé que te la debo Dime ya cuándo voy a probar tu perfumito nuevo Hoy estoy pa’ ti, ¿qué va’ a hacer si me pego?

Hoy salí de nuevo, pero ya quiero algo nuevo creo Si me ves por ahí ni me conoce’, Cinderella despué’ de las 12 Ya me convertí, vámonos de aquí Que me gusta cómo huele’ y más cómo te mueve’

Leggi la traduzione in italiano di PERFuMITO NUEVO di Bad Bunny feat. RaiNao.

Oggi sono uscita di nuovo, ma credo di voler qualcosa di nuovo

Se mi vedi in giro, fai finta di non conoscermi, Cenerentola dopo mezzanotte

Ormai mi sono trasformata, andiamocene da qui

Perché mi piace come profumi e ancora di più come ti muovi

Dimmi quando potrò provare il tuo profumino nuovo

L’altra volta non ti ho dato quello che volevi, amore, lo so che te lo devo

Dimmi quando potrò provare il tuo profumino nuovo

Oggi sono tutta per te, che farai se mi avvicino?

Ho appena guardato l’orologio ed è l’1:16

Significa che non ti darò alcuna pausa

Continua a guardarmi così, continua a guardarmi così, continua a guardarmi

Che te lo metto proprio qui, mmm

Continua a ballare, amore, che sto seguendo il tuo ritmo

Non sembri né un Leone né uno Scorpione, per me hai un segno tutto tuo

Fredda, sentimentale, è nella sua fase di “comportarsi male”

A volte è difficile riflettere, vuole solo urlare

O cercarmi per fare l’amore, e io glielo darò quando vuole

Se scendo laggiù, la marea salirà

I suoi occhi cominciano a girare

Baby, ti farò credere in me

Wow, sei una birichina proprio come me

Profumino nuovo, puzzi da dio

Per poco non ti strappo i jeans

Dimmi quando potrò provare il tuo profumino nuovo

L’altra volta non te l’ho dato, tesoro, so che te lo devo

Baby, sei una stella, quella bocca sa di carambola

Fai fuoco, da quando ti ho visto mi sono fatta rossa

Con gli occhi mi hai tolto il vestito

Ti ho fatto ballare senza regole, vai così

Accidenti, io e te siamo uguali

Oggi ce la diamo e domani ci diamo di nuovo

Weekend a Coamo, in montagna ti farò impazzire sulla giostra, eh

Che cavolo? Cos’hai che mi ispira così tanto?

Tesoro, stai bene accanto a me

Se ci sei tu, non guardo da nessun’altra parte

5-6, mi hai completamente in pugno

Mi immagino a litigare con te

Amore, stai bene accanto a me

Con te non guardo da nessun’altra parte

5-6, ti ho già sotto controllo

E ancora non abbiamo fatto nulla

Dimmi quando…