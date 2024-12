PIToRRO DE COCO è una canzone di Bad Bunny ed è ispirata alle canzoni natalizie e di Capodanno tradizionali di Porto Rico, in cui vengono utilizzati strumenti tipici dell’isola, come chitarre, cuatros (uno strumento a corde simile a una piccola chitarra), tamburelli (panderos) e varie percussioni.

Il tema della canzone segue la linea delle canzoni festive, in cui si parla di feste, bevute e amori non corrisposti. In particolare, viene menzionato il pitorro de coco, un tipo di rum di canna al cocco prodotto a Porto Rico. È più forte del rum normale ed è tipico di questo periodo di festività.

La canzone, che è il secondo singolo dell’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, è stata lanciata a sorpresa il 26 dicembre 2024, accompagnata da un trailer pubblicato su Instagram. Nel trailer sono stati svelati il nome dell’album e la data di uscita. Questo annuncio, seguito dal lancio, arriva il giorno dopo che Benito aveva twittato su X che l’album avrebbe contenuto 17 canzoni, segnalando che la pubblicazione era ormai imminente.

Il testo di PIToRRO DE COCO di Bad Bunny.

Que ni una llamada, ni un solo mensaje Los brother me la montan, dicen que estoy en un viaje Son las 12:04 y ya estoy bien loco Llorando y bebiendo pitorro de coco Que me trajo abuelo pa’ que vacilara No pa’ que por un cuero a las 12 llorara

Uh, uh, uh, ojalá no conozca otra como tú Uh, uh, uh, tú ere’ mala, te fuiste como la luz Comoquiera me vino tu cara a las 12 cuando el año se acabó Uh, uh, uh, y me dolió

Te pedí pa’ los Reye’ y pa’ Santa Claus Los Reyes picharon y Santa nunca llegó Si tú no está’ aquí, fue que así quiso Dio’ Siempre supe que era’ mala, no te crea’ que soy ciego Yo cerraba los ojo’ y te besaba de nuevo Con el doble seis y doble cinco me trancaste el juego Tú y yo somo’ iguale’, nos veremo’ luego

Ni una llamada, ni un solo mensaje Los brother me la montan, dicen que estoy en un viaje Son las 12:04 y ya estoy bien loco Llorando y bebiеndo pitorro de coco Que me trajo abuеlo pa’ que vacilara No pa’ que por un cuero a las 12 llorara

Otra Navidad en la que te pedí Otra Navidad que no estás aquí Feliz Año Nuevo, pero no tan feliz Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di Hace un año que yo estuve ahí, hace un año que yo estuve ahí Hace un año tu primer abrazo fue solo pa’ mí Me tenías en las nube’ y como un rayo caí Caí, caí, y ahora

La traduzione in italiano della canzone PIToRRO DE COCO di Bad Bunny.

Un altro Natale in cui ti ho chiesto

Un altro Natale in cui non sei qui

Buon anno nuovo, ma non così tanto felice

Ti hanno dato un bacio a mezzanotte e non sono stato io a dartelo.

Un anno fa ero lì, un anno fa ero lì

Un anno fa il tuo primo abbraccio era solo per me

Mi tenevi in paradiso e, come un fulmine, sono caduto

Sono caduto, caduto, e ora…

Neanche una chiamata, neanche un messaggio

I fratelli mi prendono in giro, dicono che sono in un viaggio mentale

Sono le 12:04 e sono già sballato

Piangendo e bevendo “pitorro” al cocco

Che mio nonno mi aveva portato per divertirmi

Non per piangere per una stronza a mezzanotte.

Rumba

Ey, ey

Ti ho chiesto ai Re Magi e a Babbo Natale

I Re mi hanno ignorato e Babbo Natale non è mai arrivato

Se non sei qui, è perché così ha voluto Dio

Ho sempre saputo che eri cattiva, non credere che io sia cieco

Chiudevo gli occhi e ti baciavo di nuovo

Con il doppio sei e il doppio cinque mi hai chiuso il gioco

Siamo uguali io e te, ci rivedremo più avanti.

Uh, uh, uh, spero di non incontrare mai un’altra come te

Uh, uh, uh, sei cattiva, sei andata via come la luce

Comunque, la tua faccia mi è venuta in mente a mezzanotte, quando l’anno è finito

Uh, uh, uh, e mi ha fatto male.

Neanche una chiamata, neanche un messaggio

I fratelli mi prendono in giro, dicono che sono in un viaggio mentale

Sono le 12:04 e sono già sballato

Piangendo e bevendo “pitorro” al cocco

Che mio nonno mi aveva portato per divertirmi

Non per piangere per una stronza a mezzanotte.

Stai attento, Eduardo, stai attento

Ma che maledetta…