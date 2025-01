“VeLDÁ” è la prima collaborazione tra Bad Bunny e i suoi connazionali Omar Courtz e Dei V, che all’epoca dell’uscita del brano erano tra i rappresentanti di maggior successo di una delle ultime generazioni di artisti portoricani.

Si tratta di un reggaeton marcato e molto ballabile che dà la sensazione di essere un mix di reggaeton dell’ultimo decennio. Il testo è dedicato a una donna che cercano di conquistare e di convincere a frequentarsi, oltre a fare riferimento a un’atmosfera di festa e perreo.

Ecco il testo di VeLDÁ, Bad Bunny feat. Omar Courtz & Dei V.

Le llegó bien loca como una gringa en La Perla Baby, te habla Ousi, un placer conocerla Ando con Bad Bo, con Dei V, tú con tus girla’ Y no sé si es la yerba, pero tú tiene’ Los ojo’ chiquitito’ como si fuera Don Te pasé la lengua como sellando el blunt Baby, tú te suelta’ con el tequi y limón Eso atrás bien grande, bebé, como una Yukon Cierra los ojo’ y piénsame Yo estoy bebiendo y también quemé Ella quiere un mensaje que diga: “Ven” Yo me paso mirando ese culito en internet

Ey (Ey), tú y yo nos vamo’ a ver, nos vamo’ a conocer Vamo’ a bailar (Vamo’ a bailar), vamo’ a beber (Vamo’ a beber) A bellaquear (A bellaquear), despué’ a coger Tú te va’ a juquear y esto se va a joder Vamo’ a terminar mal, sí Porque yo soy un problema Y porque tú ‘tás buena Pero yo tengo mis nena’ Las que no suelto, pero tú ‘tás suelta, sí Pero tú ‘tás suel—, pero-pero tú ‘tás suelta, ey (Ey) Tú ere’ una pitcher, mami, pero yo me crié en la loma Tú va’ a soñar conmigo despué’ que te la coma Yo bajo pa’ tu barrio lowkey en la Tacoma O si no en la Lambo en una movie cabrona Ey (Ey), chequéate el AP, nunca se va de hora Por eso ningún culo me ajora, embuste Estoy que te preño ahora (Bellaquita)

Me diste follow y te di followback Me diste like y yo te di dos pa’trá’ Toma, al otro día me pusiste en los close friends Eso es lo que tú quieres, ma Voy pa’l DM, de espalda, de la’o o de frente En toa’ las fotito’ se ve bien Mami, te lo doy ahora y después también Subió una story cerca, estoy que le llego a pie, еh Ouh, ma, yo quiero que tú sea’ mi loba Tú mе tiene’ a mí en la cuerda floja Woh-oh, si nos vamo’ underwater, te moja’ Yo te vo’a comer como una luz roja

Ecco la traduzione in italiano di VeLDÁ, Bad Bunny feat. Omar Courtz & Dei V

Bellaquita (Birichina)

Bellaquita

Eh

Ey, yo, è Ousi

Yeah-yeah

Dei V, Underwater

Bellaquita

Mi hai seguito, e io ti ho seguito di ritorno

Mi hai messo un like e io te ne ho messi due in risposta

Poi, il giorno dopo, mi hai aggiunto nei tuoi “close friends”

Questo è quello che vuoi, ragazza

Vado nei messaggi privati, di spalle, di lato o di fronte

In tutte le foto sembri stupenda

Tesoro, te lo do ora e anche dopo

Hai caricato una storia vicino, sto per venire a piedi, eh

Ouh, ragazza, voglio che tu sia la mia lupa

Mi fai sentire come se camminassi su una corda tesa

Woh-oh, se ci tuffiamo insieme (underwater), ti bagni

Ti mangerò come un semaforo rosso

E dai, attivati (Attivati)

Chi paga oggi? Ragazza, non pensarci (Non pensarci)

Tu vieni, io vado, dai seguimi (Seguimi)

Con quel sedere finto da anime (Anime), ragazza, da anime

Dai, attivati (Attivati)

Chi paga oggi? Baby, non pensarci

Tu vieni o vado io? Dai seguimi

Questo è quello che stavi cercando

I miei messaggi pieni di provocazioni

Vediamo se è vero (Uh-uh), eh

Vediamo se è vero, vediamo se è vero, vediamo se è vero

Tesoro

Vediamo se è vero (Vediamo se è vero), eh

Baby, lo fai come se sapessi come si fa (Come se sapessi)

Persino tu ti ecciteresti se ti guardassi con i miei occhi, ti guardassi

Ey (Ey), io e te ci vediamo, ci conosciamo

Andiamo a ballare (Andiamo a ballare), andiamo a bere (Andiamo a bere)

A provocare (A provocare), poi a fare l’amore

Ti attaccherai a me e le cose andranno a rotoli

Finiremo male, sì

Perché io sono un problema

E perché tu sei incredibile

Ma io ho le mie ragazze

Quelle che non mollo, ma tu sei libera, sì

Ma tu sei libera— ma-ma sei libera, ey (Ey)

Sei una lanciatrice, piccola, ma io sono cresciuto sulla collina

Sognerai di me dopo che ti avrò fatto impazzire

Scendo nel tuo quartiere senza dare nell’occhio, in Tacoma

O magari in una Lambo, come in un film pazzesco

Ey (Ey), guarda il mio AP, non perde mai tempo

Ecco perché nessuna ragazza mi mette pressione, falso

Sono pronto a metterti incinta ora (Birichina)

Arrivata tutta fuori di testa, come un’americana a La Perla

Baby, ti parla Ousi, un piacere conoscerti

Sto con Bad Bo, con Dei V, tu con le tue ragazze

E non so se è l’erba, ma hai

Gli occhi piccolissimi come se fossi Don

Ti ho passato la lingua come se stessi chiudendo un blunt

Baby, ti lasci andare con tequila e limone

Quel sedere enorme, tesoro, come una Yukon

Chiudi gli occhi e pensami

Io sto bevendo e fumando

Vuole un messaggio che dica: “Vieni”

Passo il tempo a guardare quel sedere su internet

Baby (Baby), quel sedere è da gangster

E io ho sempre voluto essere un gangster

Andiamo dove non si nota

Quando ti farò impazzire, ey (Impazzire)

Vediamo se è vero

Vediamo se è vero, vediamo se è vero, vediamo se è vero

Eh-eh

Vediamo se è vero, vediamo se è vero

Baby, lo fai come se sapessi come si fa

Persino tu ti ecciteresti se ti guardassi con i miei occhi, ti guardassi (Guardassi)

Yeah!

Tesoro, mi hanno detto che sei brava a darti da fare

Chi comanda una nuova generazione? La lega multiplatino

Bad Bunny, Dei V, Omar Courtz

Sai, i tuoi idoli

Sicuramente ti stai chiedendo come facciano

Devono alzare il livello, bum!

Ey, yeah-yeah

Ey

Chiudi gli occhi e pensami, ey

Sto bevendo e fumando

Vuole un messaggio che dica: “Vieni”

Passo il tempo a guardare quel sedere su internet