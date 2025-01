KLOuFRENS è una canzone di Bad Bunny tratta dall’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, disponibile dal 5 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano prodotto da MAG, Tainy, La Paciencia, Tyler Spry, Mick Coogan, Mvsis & M. De La Cruz, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “KLOuFRENS” DI BAD BUNNY.

Il testo di KLOuFRENS di Bad Bunny

Leggi il testo di KLOuFRENS, Bad Bunny.

¿Cómo diablos vo’a olvidarte si ya te vi sin ropa?

Wow, qué obra de arte, sé que prometí que iba a alejarme ¿Pero cómo quiere’ que me vaya bien?

Si tú no me saca’ de los close friends

Me paso stalkeándote pa’ ver qué hace’

Enchula’o, puede que se me pase

¿Pero cómo quiere’ que me vaya bien?

Si tú no me saca’ de los close friends

Me paso stalkeándote pa’ ver qué hace’

Enchula’o, puede que se me pase ¿Cómo diablo’ vo’a olvidarte?

Si cuando estoy solo y prendo lo que hago es pensarte, eh-eh

Mami, me dejaste hipnotiza’o, coloniza’o

Otra galla como tú todavía no ha pisa’o

Ese totito era bello, precioso, cute

Me dejaste envicia’o, ey

Pelinegra o blondie, ma, tú ere’ la baby

Dando vuelta’ por la SanSe escuchando a Dei V y a Ousi

To’ lo mío es tuyo, si quiere’ te doy la OC

Quiero comerte esos labio’ glossy

Oh, sí, mmm

Esto no tiene que pasar, no

Pero veo el circulito verde y me vuelvo a ilusionar

Tú ere’ mala, tú lo hace’ intencional

Una player profesional (Ah-ah)

Total, esto no iba a funcionar

Pero te veo y me vuelvo a ilusionar

Tú ere’ mala, tú lo hace’ intencional

A tu nombre me lo voy a lesionar

‘Tá cabrón que pa’ ti es normal ¿Pero cómo quiere’ que me vaya bien?

Si tú no me saca’ de los close friends

Mmm-mmm, mmm-mmm, mmm-mmm, mmm-mmm Dime qué pasó, mi amor

Que ya no me envía’ los bueno’ día’ por la mañana

Y en la noche ante’ de acostarte ya no me llamas

¿Será que ya encontraste a alguien má’ y me cambiaste?

Está cabrón cómo de tu vida ya desaparecí

Qué triste que terminó así, que terminó así, eh

¿Será que a otro ahora le cuentas tu día

Y lo hace’ reír con los chiste’ que tú me hacía’?

No tengo stickers nuevo’, mami, porque ya tú no me los envía’

Te fuiste cuando más yo te quería, eh

Y ya nadie sabrá lo que tú y yo pudo ser

Qué triste, no conocerá’ esa parte de mí que yo sé que te iba a gustar

Y nadie sabrá lo que tú y yo pudo ser

Qué triste, no conocerás esa parte de mí que yo a nadie le suelo mostrar

KLOuFRENS di Bad Bunny, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di KLOuFRENS, Bad Bunny.

Come diavolo faccio a dimenticarti se ti ho già vista senza vestiti?

Wow, che opera d’arte. So che avevo promesso di allontanarmi. Ma come pretendi che mi vada bene,

Se tu non mi togli dai tuoi “close friends”?

Passo il tempo a stalkerarti per vedere cosa fai.

Innamorato, magari mi passerà.

Ma come pretendi che mi vada bene,

Se tu non mi togli dai tuoi “close friends”?

Passo il tempo a stalkerarti per vedere cosa fai.

Innamorato, magari mi passerà. Come diavolo faccio a dimenticarti?

Se quando sono solo e accendo, non faccio altro che pensarti.

Baby, mi hai lasciato ipnotizzato, colonizzato.

Un’altra ragazza come te non l’ho ancora incontrata.

Quel lato di te era bello, prezioso, adorabile.

Mi hai lasciato dipendente, eh.

Che tu sia mora o bionda, baby, sei unica.

Giro per la SanSe ascoltando Dei V e Ousi.

Tutto quello che è mio è tuo, se vuoi ti do anche la OC.

Voglio baciarti quelle labbra lucide, oh sì, mmm. Non deve succedere per forza, no.

Ma vedo quel cerchietto verde (nei social) e mi illudo di nuovo.

Sei cattiva, lo fai apposta.

Una giocatrice professionista.

In fondo, non avrebbe funzionato.

Ma ti vedo e mi illudo di nuovo.

Sei cattiva, lo fai apposta.

Mi tatuerei il tuo nome, ma sarebbe una follia.

È assurdo che per te sia normale. Ma come pretendi che mi vada bene,

Se tu non mi togli dai tuoi “close friends”?

Mmm-mmm, mmm-mmm, mmm-mmm, mmm-mmm. Dimmi cosa è successo, amore.

Che ormai non mi mandi più il “buongiorno” al mattino,

E la sera, prima di andare a dormire, non mi chiami più.

Forse hai trovato qualcun altro e mi hai sostituito.

È assurdo come io sia sparito dalla tua vita.

Che tristezza che sia finita così, che sia finita così, eh. Forse ora racconti la tua giornata a un altro,

E lo fai ridere con le battute che facevi a me.

Non ho più sticker nuovi, baby, perché non me li mandi più.

Te ne sei andata proprio quando ti amavo di più, eh.

E ormai nessuno saprà cosa avremmo potuto essere io e te.

Che tristezza, non conoscerai quella parte di me che sono sicuro ti sarebbe piaciuta.

E nessuno saprà cosa avremmo potuto essere io e te.

Che tristezza, non conoscerai quella parte di me che non mostro mai a nessuno.

Il significato della canzone KLOuFRENS di Bad Bunny

Il brano riflette il dolore e la difficoltà di superare una relazione finita, ma ancora viva nei ricordi e nelle interazioni quotidiane. L’autore è intrappolato tra il desiderio di andare avanti e l’impossibilità di dimenticare una persona che continua a fargli sentire la sua presenza, anche indirettamente.

La frase “¿Cómo diablos vo’a olvidarte si ya te vi sin ropa?” (“Come diavolo faccio a dimenticarti se ti ho già vista senza vestiti?”) sottolinea come i ricordi intimi e personali rendano impossibile il distacco emotivo. Nonostante l’autore abbia promesso di allontanarsi, è incapace di farlo perché la persona amata continua a lasciargli spiragli nella sua vita, come mantenendolo nei “close friends” sui social: “¿Cómo quiere’ que me vaya bien, si tú no me saca’ de los close friends?” (“Come pretendi che mi vada bene, se tu non mi togli dai tuoi close friends?”). Questo gesto apparentemente insignificante mantiene vivo un legame che lo consuma.

C’è una forte nostalgia per i momenti passati insieme, come si evince da “Mami, me dejaste hipnotiza’o, coloniza’o” (“Baby, mi hai lasciato ipnotizzato, colonizzato”). L’autore esprime un senso di dipendenza, descrivendo l’altra persona come unica e insostituibile: “Ese totito era bello, precioso, cute” (“Quel lato di te era bello, prezioso, adorabile”). Tuttavia, questa idealizzazione si scontra con la realtà di un amore che non può più funzionare: “Total, esto no iba a funcionar, pero te veo y me vuelvo a ilusionar” (“In fondo, non avrebbe funzionato, ma ti vedo e mi illudo di nuovo”).

La seconda parte del brano esplora la tristezza per la fine della relazione. La mancanza di gesti quotidiani come un “buongiorno” o una chiamata prima di dormire lo fa sentire dimenticato: “Dime qué pasó, mi amor, que ya no me envía’ los bueno’ día’ por la mañana” (“Dimmi cosa è successo, amore, che ormai non mi mandi più il buongiorno al mattino”). Si percepisce un forte senso di abbandono, soprattutto nel momento in cui l’autore ammette che la persona amata se n’è andata quando lui la amava di più: “Te fuiste cuando más yo te quería” (“Te ne sei andata proprio quando ti amavo di più”).

Infine, il brano chiude con un senso di rimpianto per un amore incompiuto: “Nadie sabrá lo que tú y yo pudo ser” (“Nessuno saprà cosa avremmo potuto essere io e te”). Questo pensiero racchiude il rimorso per non aver potuto mostrare all’altra persona una parte di sé che avrebbe potuto fare la differenza.