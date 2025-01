WELTiTA è una canzone di Bad Bunny feat.Chuwi tratta dall’album “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “WELTITA” DI BAD BUNNY FEAT. CHUWI.

Leggi il testo di WELTiTA di Bad Bunny feat.Chuwi

Contigo me siento distinto Hay algo cuando nos miramo’ Y en el pozo nos dimos la mano Y gritamo’: “¡Jacinto!” Cuando no estoy en la buena Tú me lleva’ a hacer castillo’ de arena Y los castillo’ se convierten en aldea’ Un pueblito donde no existen problema’ Y ahí soñamos con un futuro Que estemo’ bien, no hace falta mucho Por un segundo nos olvidamos de to’ Aquí solo somos tú y yo

Leggi la traduzione in italiano di WELTiTA di Bad Bunny feat.Chuwi.

Baby, ti porterò a fare un giro sulla spiaggetta

Ti riempirò il viso di baci

Un giorno con me è ciò di cui hai bisogno

Sorridendo sei ancora più bella

Baby, ti porterò a fare un giro sulla spiaggetta

Ti riempirò il viso di baci

Un giorno con me è ciò di cui hai bisogno

Sorridendo sei ancora più bella

Eh-eh, eh-eh, eh-eh

Baby, lo so, baby, lo so

La vita è così, la vita è così, eh-eh, ey

Ma indossa il costume, piccola, che passo a prenderti

Ti lascio bagnata, il sole ti asciugherà, sì, ti brucerà

Tu sei la mia canzone preferita e in loop ti suonerò, ey, ti farò sentire la musica

Voglio disegnare cuoricini sulla riva

Tranquilla, piccola, ti porto io la sedia

Quegli occhietti belli, adoro come brillano

Come può una dea essere così semplice? Eh (Ey)

E per un bacio della ragazza magra darei qualsiasi cosa (Qualsiasi cosa)

Dimmi tu (Dimmi tu) se dentro o fuori (Baby)

Sott’acqua nessuno lo saprà

Baby, ti porterò a fare un giro sulla spiaggetta (Ja)

Ti riempirò il viso di baci (Il viso)

Un giorno con me è ciò di cui hai bisogno

Sorridendo sei ancora più bella

Baby, ti porterò a fare un giro sulla spiaggetta

Ti riempirò il viso di baci

Con te mi sento diverso

C’è qualcosa quando ci guardiamo

E nel pozzo ci siamo presi per mano

E abbiamo gridato: “Jacinto!”

Quando non va bene per me

Mi porti a fare castelli di sabbia

E i castelli diventano villaggi

Un piccolo paese dove non esistono problemi

E lì sogniamo un futuro

Dove stiamo bene, non serve molto

Per un momento ci dimentichiamo di tutto

Qui ci siamo solo io e te

Baciamoci davanti alle onde

Anche solo un bacino, un bacino, un bacino piccino, piccino-picciò

Baciamoci davanti alle onde

Ci sono tante zanzare sulla costa, baby, metterò uno spray

Baciamoci davanti alle onde

Sudi, il sole ti colpisce e brilli come bling-bling

Baciamoci davanti alle onde

Rimaniamo per Maya, poi ti porto a Parigi

Ecco perché mi piace andare con te alla spiaggetta

E riempirti il viso di baci

E un giorno insieme è ciò di cui ho bisogno

Sorridendo sembri ancora più carina