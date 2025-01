Nel brano “BAILE INoLVIDABLE“, Bad Bunny si diverte a sperimentare con la salsa, un genere musicale con cui il portoricano è cresciuto fin da quando era bambino e che vede come una delle sue radici musicali più importanti. La canzone, che risulta la più lunga dell’album, della durata di 6:08, è la dedica ad una donna con la quale ha avuto una relazione sentimentale e che ancora non riesce a dimenticare, di cui mette in luce molte qualità e apprendimenti, evidenziando lei come la più importante di tutta la sua storia d’amore.

Ecco il testo della canzone BAILE INoLVIDABLE di Bad Bunny.

Pensaba que contigo iba a envejecer

En otra vida, en otro mundo podrá ser

En esta solo queda irme un día

Y solamente verte en el atardecer

Si me ven solo y triste, no me hablen

Si me ven solo y triste, soy culpable

La vida es una fiesta que un día termina

Y fuiste tú mi baile inolvidable

Y fuiste tú mi baile inolvidable

Eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh

Mientras uno está vivo

Uno debe amar lo más que pueda

Pensaba que contigo iba a envejecer

En otra vida, en otro mundo podrá ser

En esta solo queda irme un día

Y ver pa’l cielo a ver si te veo caer

Si me ven solo y triste, no me hablen

Si me ven solo y triste, soy culpable

La vida es una fiesta que un día termina

Y fuiste tú mi baile inolvidable

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrarTú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Yeah-yeah-yeah-yeah, ey

Dime cómo le hago pa’ olvidarte

Hay un paso nuevo que quiero enseñarte

En las noche’ ya ni puedo dormir

Lo que hago es soñarte

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Cómo tú me besabas, cómo yo te lo hacía

Cómo tú me mirabas, bellaquito me ponía

Se siente feo no tenerte cerquita

La nueva mama bien, pero no es tu boquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita, ey

‘To suena cabrón

Vamo’ a hacerlo otra ve’

Como anoche, como anoche

Tan-tan, ta-na-na, ta-na-na

Aprieta, chamaquito, aprieta

¡Ahí, ahí, ahí, vamo’ allá!

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Ay, yo con cualquiera me puedo acostar

Pero no con cualquiera quiero despertar

Solo con usted, con usted

Yo bailo con usted, na’ más con usted

Un beso donde estés, donde estés, bebé

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Y yo tenía muchas novia’

Pero como tú, ninguna

Ya no tengo mi sol, me paso en la luna

Si te pienso, me tiro de una

Eh-eh, mi diabla, mi ángel, mi loquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita, eh-eh