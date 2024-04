Dal profilo Instagram di Baby Gang, nelle stories, è apparsa una notizia che rivela l’arresto del trapper, recentemente uscito con il suo nuovo disco, “L’angelo del male”. Ecco le parole condivise sui social:

“Hanno appena arrestato Baby, questa volta l’accusa è aver violato i domiciliari postando sui social. Peccato che questa pagina sia gestita dal suo team e non da lui personalmente e che tutti i contenuti qui pubblicati siano stati girati in occasione dei permessi rilasciati dagli stessi giudici che oggi hanno ordinato il suo arresto. E’ tutto talmente assurdo che siamo costretti a pensare che si tratti di una scelta precisa, quella di silenziare un artista scomodo in un momento di massima visibilità. Siamo già al lavoro per rimediare a questa ennesima ingiustizia. #freebabygang“