Adrenalina è il nuovo brano di Baby Gang con la partecipazione di Blanco e Marracash, disponibile in streaming e download digitale dal 12 aprile 2024. Prodotto da Higashi e Michelangelo, potete ascoltare il pezzo a seguire, insieme a testo e significato della canzone.

Clicca qua per ascoltare “Adrenalina” su YouTube.

Ecco il testo della canzone “Adrenalina” di Baby Gang, Blanco e Marracash.

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm-mhm

Mhm-mhm-mhm, mhm-mhm-mhm-mhm

Sognavo di andare in America, evita

I tuoi occhi non dicon la verità

La vita non mi ha dato ciò che merito

Per quello ho preso, mai chiesto la carità

Perché la vita dà a chi non merita

Dicono i ricchi che i soldi non fan la felicità

Allora lascia tutta la tua eredità

Così magari compro una Cadillac

Ho gli occhi dietro la mano di Fatima

Sei bella, ma è sporca la tua anima

Non so più cosa pensa né che immagina

Ma quello che immagino mi emargina da tutto

Era ora di mettere un punto

Ciò che ti ho promesso l’ho distrutto

Non ho mai voluto, ma sono costretto, ho dovuto

È per come mi hanno cresciuto

Facciamolo prima che salga sul palco

Al diavolo tutti gli sbagli che faccio

Lo so, però sono una testa di cazz0

Adrenalina, a-a-adrenalina

A-Adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh

La tua pedina, ra-pah-pah, signorina, ah

Col sanguе freddo colmo le mancanze d’affеtto

Tip-tap nel letto, tic-tac del tempo

A-Adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh

La tua pedina, ra-pah-pah, signorina

È una giungla di emozioni dove mi son perso

Adrenalina, a-a-adrenalina

Io non scavo, ce l’hai tu il badile

Subumano con un Submariner

Fra’, lo schiaccio come Jannik Sinner

Come grammi in strisce

Per la strada no friendship (No friendship)

C’ho l’alloro, Fred Perry

Vengo solo, no ferri

Sei il pandoro fake della Ferri

Su Pandora sfreccio a due e venti

Spero l’uomo blu non ci fermi

La famiglia la scegli

Questa mia somiglia agli Shelby

Credimi, in questo mercato

Sono entrato senza invito, mi sono ingozzato

Lei ha perso l’appetito, gliel’ho ricomprato

Eh, cosa sono diventato?

Facciamolo prima che salga sul palco

Al diavolo tutti gli sbagli che faccio

Lo so, però sono una testa di cazzo

Adrenalina, a-a-adrenalina

A-Adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh

La tua pedina, ra-pah-pah, signorina, ah

Col sangue freddo colmo le mancanze d’affetto

Tip-tap nel letto, tic-tac del tempo

A-Adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh

La tua pedina, ra-pah-pah, signorina

È una giungla di emozioni dove mi son perso

Adrenalina, a-a-adrenalina