Tu Me Quieres è una canzone di Baby Gang con il featuring di Omega El Fuerte, disponibile da venerdì 13 settembre 2024. Prodotto da Higashi & Roberto Ferrante, potete ascoltare qui sotto la canzone, insieme al testo e al significato.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Tu Me Quieres”.

Ecco il testo della canzone Tu Me Quieres.

Omega (Omega)

Yeah (Yeah)

Tu me quieres: “Dove sei, mio amor?”

Sono sempre dentro il tuo corazón

Quelle sere esco da una prison

Torno nel quartiere e nella zone

Non va bene, oh, comme ci, comme ça

Non girare intorno come il tagadà

Le sirene, eh-eh, le sirene, eh-eh

E buenos dias, documenti, polizia

Tengo vеnti chilo di ave Maria

“Hai fumato o bevuto alcol?”

“Sento puzza di indoor”

Quе lo que, mami

Yo soy loco, yo soy el papi

Sono su una moto Ninja Kawasaki

Su le mani e la casa, cabrón

Svuota la cassaforte

Eh, mama huevo

Non sai quanto io ci impiego

Io non faccio le chiamate, il mio ego

Mi ha portato a parecchie condanne

Ma a me non me ne importa una sega

Se tuo padre vota Lega

È che in fondo un po’ mi odia e lo nega

Tengo tutto sotto control

Come un boss, un patron

Un peligroso, ho la cosa nel mio coso

Me lo tocca, è duro, ma è una .38

Sei a Milano, senti “Bum-bum”

La legge del Kanun

Tu me quieres: “Dove sei, mio amor?”

Sono sempre dentro il tuo corazón

Quelle sere esco da una prison

Torno nel quartiere e nella zone

Non va bene, oh, comme ci, comme ça

Non girare intorno come il tagadà

Le sirene, eh-eh, le sirene, eh-eh

Ahora, eh, volo da Milano a Saint-Tropez

Di domenica, un domenicano che

È ubriaco a Loreto da solo in via Padova, a Nord

Questa è Milano, la città di chi ha denaro

Non hai nulla, sai già quale è il trabajo

Fai le buste o vendi la drogue

Tanto è la stessa cosa

Vivo la vita prima che sarà finita

Un uomo si vede dai soldi o dalla figa

E l’invidia fa male, garçon

Scrivo un’altra canzon

Dedicata agli infami, agli ignari

Mi hanno messo dentro

Io invece l’ho messo in culo, ah-uh, papi

Ora torno alle popolari

Se non sono sopra a un Lambo sono su un Audi o un Ferrari

Poca confidenza, patti chiari

Mi hanno insegnato a farmi i cazzi miei, non quelli degli altri

Quattro mura, chiuso, quattro gradi

Quando sono chiuso e non sento più in giro per strada gli spari

Pam, pa-ra-pam, pam-pam, pa-ra-pam, pam-pam, pa-ra-pam

Sei la mia Rosa Abate

Pam, pa-ra-pam, pam-pam, pa-ra-pam, pam-pam

(È finita come questa estate)

Pam, pa-ra-pam, pam-pam, pa-ra-pam, pam-pam, pa-ra-pam

Sei la mia Rosa Abate

Pam, pa-ra-pam, pam-pam, pa-ra-pam, pam-pam

(È finita come questa estate)

(Mhm, mhm-mhm, mhm-mhm, mhm, mhm-mhm, mhm-mhm)

(Mhm, mhm-mhm, mhm-mhm, mhm, mhm-mhm, mhm-mhm)

(Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah, yeah)

(Uoh, uoh, uoh-oh, uoh, uoh, uoh-oh)

(Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah, yeah, yeah, yeah-yeah, yeah)

(Uoh, uoh, uoh-oh, uoh, uoh, uoh-oh)

Tu me quieres: “Dove sei, mio amor?”

Sono sempre dentro il tuo corazòn

Quelle sere esco da una prison

Torno nel quartiere e nella zone

Non va bene, oh, comme ci, comme ça

Non girare intorno come il tagadà

Le sirene, eh-eh, le sirene, eh-eh