Dopo un 2023 che lo ha portato ad essere uno tra i rapper italiani più ascoltati all’estero su Spotify, Baby Gang si prepara a un nuovo anno denso di progetti. Si parte venerdì 19 gennaio con l’uscita in digitale del nuovo atteso singolo “Hebs”, già annunciato sui suoi social, il primo dopo gli inediti contenuti in “Innocente – Deluxe Edition” dell’ottobre 2023. Il brano sarà disponibile in streaming e download digitale, in attesa dei live annunciati per aprile e maggio 2024.

Il testo di Hebs

Ecco il testo di Hebs, nuovo singolo di Baby Gang:

Andavo a scuola con uno zaino bucato

E una scarpa bucata, figlio di un immigrato, poi

Tutto il bene che ho fatto mi è ritornato

Tutto il male che ho fatto è ritornato Ho i miei negri nelle ḥabs, i miei shooter nelle ḥabs

I miei jiggy, i miei amici nelle ḥabs

Metà vita nelle ḥabs, entro, esco nelle ḥabs

Il mio nome leggo nei muri nelle ḥabs

I miei pezzi nelle ḥabs, todo passa nelle ḥabs

I tatuaggi, i latinos nelle ḥabs

Non sei amico nelle ḥabs, il mio quartiere nеlle ḥabs

Mi chiamano col cognome nellе ḥabs

Liberante nelle ḥabs Sessanta pali in mezz’ora

Sembra Piazza Affari, ma non vendo più la droga

Sporchi i miei affari, sporca la mia banconota

Chiedi di Baby Gang, non all’Italia, ma all’europa

Chiedi di Baby Gang quando portava la roba

Con la tossica che prega tutti i pusher da un’ora

Io prendevo la moneta, la mia tasca era vuota

Io prendevo la moneta, poi mi son preso la zona (Pussy, non ho patti con il diavolo)

(Morirò da leggenda, al mio funerale piangono)

(Morirò da leggenda, meglio che farmi un ergastolo)

(Perché gli anni non passano, è meglio che mi sparano) Ho i miei negri nelle ḥabs, i miei shooter nelle ḥabs

I miei jiggy, i miei amici nelle ḥabs

Metà vita nelle ḥabs, entro, esco nelle ḥabs

Il mio nome leggo nei muri nelle ḥabs

I miei pezzi nelle ḥabs, todo passa nelle ḥabs

I tatuaggi, i latinos nelle ḥabs

Non sei amico nelle ḥabs, il mio quartiere nelle ḥabs

Mi chiamano col cognome nelle ḥabs

Liberante nelle ḥabs Liberante, entro per spaccio, esco ladro

O magari esco come Pablo, narcotrafficante

Giro pesante, giro tutta Alicante

Con contanti della –, non con contanti del padre

Giro a Milano, baby, sembra Chicago

Solo che dove ho mangiato non ci cago, son di calo (Calo)

Ho fatto il palo per poi diventare capo

Ho fatto il bravo per inculare lo Stato

E riprendermi ciò che da piccolo non mi hanno dato

Fatti due domande, chiediti perché son diventato così

Non sono nato così, ma diventato così

Per colpa di tutti gli ipocriti, di tutti gli invidiosi che Oh bro, hai capit? Ho i miei negri nelle ḥabs, i miei shooter nelle ḥabs

I miei jiggy, i miei amici nelle ḥabs

Metà vita nelle ḥabs, entro, esco nelle ḥabs

Il mio nome leggo nei muri nelle ḥabs

I miei pezzi nelle ḥabs, todo passa nelle ḥabs

I tatuaggi, i latinos nelle ḥabs

Non sei amico nelle ḥabs, il mio quartiere nelle ḥabs

Mi chiamano col cognome nelle ḥabs

Liberante nelle ḥabs (I miei shooter nelle ḥabs)

(I miei jiggy, i miei amici nelle ḥabs)

(Metà vita nelle ḥabs, ḥabs, ḥabs, ḥabs, ḥabs, ḥabs)

(Metà vita nelle ḥabs, ḥabs, ḥabs, ḥabs, ḥabs, ḥabs)

Il significato della canzone Hebs

Un beat boom bap tagliente in cui Baby racconta la vita che ha vissuto, fatta di prigioni vere e metaforiche, quelle mentali di una società che etichetta gli individui in base alla loro provenienza geografica e alle possibilità economiche della famiglia, e che, per ipocrisia o invidia, tenta di non dare a tutti le stesse possibilità.

Le ḥabs, infatti, sono prigioni e hanno diverse raffigurazioni in questo brano. Parte ricordando la sua infanzia difficile e come il karma gli abbia restituito sia il bene che il male che ha fatto:

Andavo a scuola con uno zaino bucato

E una scarpa bucata, figlio di un immigrato, poi

Tutto il bene che ho fatto mi è ritornato

Tutto il male che ho fatto è ritornato

Racconta di quasi metà vita passata nelle prigioni, del suo nome scritto sulle mura e anche i suoi brani cantati e conosciuti nelle celle. Lo chiamano col suo cognome, nelle habs, non col nome d’arte.

Metà vita nelle ḥabs, entro, esco nelle ḥabs

Il mio nome leggo nei muri nelle ḥabs

I miei pezzi nelle ḥabs, todo passa nelle ḥabs

I tatuaggi, i latinos nelle ḥabs

Non sei amico nelle ḥabs, il mio quartiere nеlle ḥabs

Mi chiamano col cognome nellе ḥabs

Liberante nelle ḥabs

Dice di non essere nato così ma di essere diventato in questo modo per colpa delle persone ipocrite e invidiose di lui. Ha fatto il bravo per conquistarsi quello che non gli era stato dato. “Fatti due domande, chiediti perché sono diventato così”, chiede.

Ho fatto il palo per poi diventare capo

Ho fatto il bravo per inculare lo Stato

E riprendermi ciò che da piccolo non mi hanno dato

Fatti due domande, chiediti perché son diventato così

Non sono nato così, ma diventato così

Per colpa di tutti gli ipocriti, di tutti gli invidiosi