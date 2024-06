Bacio di Giuda è il titolo del nuovo singolo firmato da AVA, fuori ovunque da venerdì 14 giugno (Warner Music Italy). Il producer multiplatino è pronto ad accendere l’estate del 2024 al fianco di due fra i nomi più apprezzati del mondo pop e del mondo urban attuale, Mida e Villabanks.

Dopo la hit “Tête” firmata proprio insieme a Villabanks e Medy nel 2022, e soprattutto dopo i 5 Platini e gli oltre 200 milioni di stream conquistati lo scorso anno con “Vetri Neri”, la canzone più ascoltata della scorsa estate su Spotify insieme ad ANNA e Capo Plaza, con questo pezzo il producer è pronto a farci ballare con l’obiettivo di lasciare il segno e alzare ancora una volta l’asticella in questa nuova calda stagione.

A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Ecco il testo di Bacio di Giuda di AVA, Villabanks e Mida.

El Filósofo

Mida, Mida, Mida-a

Okay, AVA

Oh, ma che voglia che ho, non ti so dire di no

Ma qui la strada è dura, tra baci di Giuda

Sai che ti aspetterò, pure se non so il bon-ton

Non avere paura, tu inventa una scusa

Bailando toda noche, to-da noche

Torneremo senza voce, senza voce

Stiamo andando più veloce, più veloce

Ma se inventi una scusa è un bacio di Giuda

Camicia Dolce & Gabbana che sa del tuo profumo

Il tuo sapore sulle labbra, ti penso mentre fumo

E tu sei l’unica sostanza che mi da dipendenza

Solo noi due nella stanza, non posso starne senza

Quadrifoglio, volo a trecеnto all’ora

Lei mi chiede quanti sono, ho riеmpito borsa Goyard

Baby, sai che mi mandi fuori, se ti muovi dopo ti spogli

Sul mio corpo come spinge sempre, ne vuole ancora

Noi due sopra uno yacht, tutti vestiti Dior

Con l’abbronzatura, la pelle più scura

Sai che ti aspetterò, pure se non so il bon-ton

Non avere paura, tu inventa una scusa

Bailando toda noche, to-da noche

Torneremo senza voce, senza voce

Stiamo andando più veloce, più veloce

Ma se inventi una scusa è un bacio di Giuda

Chiami e non ti rispondo

Il suo culito redondo ce l’ho ancora come sfondo

Brilli tanto che mi chiedo ma come fai

Se la colpa è tua o di questa moonlight

Io sognavo in un bilocale che manco riuscivo a dormire

Sole sopra una popolare scalda sogni come cartine

Sei bella che quasi fai male come una rosa con le spine

E mi chiedo se è tardi per dire

Oh, ma che voglia che ho, non ti so dire di no

Ma qui la strada è dura, tra baci di Giuda

Sai che ti aspetterò, pure se non so il bon-ton

Non avere paura, tu inventa una scusa

Bailando toda noche, to-da noche

Torneremo senza voce, senza voce

Stiamo andando più veloce, più veloce

Ma se inventi una scusa è un bacio di Giuda

(È un bacio di Giuda)

El Filósofo, spingere

È un bacio di Giuda