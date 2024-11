Astro fa rima con cash è una canzone di Astro disponibile da venerdì 29 novembre 2024 in download e streaming digitale. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “ASTRO FA RIMA CON CASH” DI ASTRO.

Ecco il testo di “Astro fa rima con cash”.

Damn, damn, damn

Damn, damn, damn, damn

Astro fa rima con cosa?

Astro fa rima con “cash”

SadTurs, ahahah

KIID, you ready?

Damn, damn

Pantalone Rick Owens (Ricky)

Maglietta con la stampa

Se oggi non mi va bene (Quindi?), mhm

Non aspetto un’altra puntata (Okay), damn

Nuovo passamontagna Marni

Solo per coprirmi la faccia (Ah-ah), damn

Day by day si alza il prezzo

Alto come una montagna (Up)

Astro fa rima con “capra” (Damn)

Astro fa rima con “faccio quello che voglio” (Okay)

Ora che ho più fogli in tasca (Sembra)

E sembra che c’ho un libro, non un portafoglio (Ah-ah)

Astro fa rima con cosa? (Cosa?)

Astro fa rima con “cash” (Ah-ah)

Ora che la visione è chiara

E so dove andare senza Maps

Damn, damn, stavo sui banchi, era una tortura (Giuro, prima era una tortura), damn

Stavo pensando ad un piano di fuga (Un piano di fuga, un piano di fuga)

Come farmi casa a Tortuga (Farmi una nuova casa), damn

E farmi il conto verde lattuga

Verde lattuga (Damn), pezzi da cento (Damn)

Verde uva (Damn), damn, oh

Puoi chiamarla fortuna

Tanto a me non cambia nulla, no

Decisioni difficili

Prima di farle faccio una duaa (Ah-ah)

Tu non vivi la mia vita (Ah-ah)

E grazie a Dio, io non vivo la tua (Ah)

Verde oliva il GT3 (Ah-ah, ah-ah)

Costa come un beat di KIID e Sad (Ah-ah, ah-ah)

Baby, cancella tutti i tuoi plans

Oggi non ho tempo di esser sad

Pantalone Rick Owens (Ricky)

Maglietta con la stampa

Se oggi non mi va bene, mhm

Non aspetto un’altra puntata, damn

Nuovo passamontagna Marni

Solo per coprirmi la faccia, damn

Day by day si alza il prezzo

Alto come una montagna

Astro fa rima con “capra”

Astro fa rima con “faccio quello che voglio”

Ora che ho più fogli in tasca

E sembra che c’ho un libro, non un portafoglio

Astro fa rima con cosa?

Astro fa rima con “cash”

Ora che la visione è chiara

E so dove andare senza Maps

Uoh, uoh, ah, uoh, ah, uoh, uoh, uoh

Uoh, uoh, ah, uoh, ah, uoh, uoh, uoh