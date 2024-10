1 Momento è una canzone di Astro con il featuring di ANNA, entrato nei piani alti delle classifiche dei singoli più venduti e ascoltati in Italia. Se l’album ha debuttato al sesto posto della chart Fimi, a seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ecco il testo di “1 Momento” di Astro con il featuring di Anna.

Voglio te tra le mie mani, mani

Non mi serviranno armi, yeah

SadTurs, ahahah

Non mi serviranno, yeah, yeah

Ah

KIID, you ready?

Voglio te tra le mie mani, mani

Non mi serviranno armi, armi

Per colpire il tuo cuore, eh

Per averti, oh mami, mami

Voglio te tra le mie mani, mani

Non mi serviranno armi, armi

Per colpire il tuo cuore, eh

Per averti, oh mami, mami

Fuori di testa, eh

Mi mandi fuori controllo, ah

Dammi solo un secondo, ah

Ti chiedo solo un secondo

Fingi pure se non mi ami davvero

Questa notte posso fermare il tempo

Sto fingеndo, non ti amo davvero

Volevo con te solo un momеnto

Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why?

Mi manda foto in ramadan, l’ho bloccata

Mamacita vuole ballar la bachata

Ha mollato il suo ex, vuole un ragazzo di strada

Le ho detto di passare in quartiere, in piazza

Tutti i miei fra’ sono star nella calle

Conto i miei cash per dormire la notte

Amo una donna ed è solo mia madre

Sopra a un Porsche Cayenne sfido la sorte, eh

Pensieri brutti, non prenderò sonno

La miseria vorrei fosse un ricordo (Ricordo, ricordo)

Fingi pure se non mi ami davvero

Questa notte posso fermare il tempo

Sto fingendo, non ti amo davvero

Volevo con te solo un momento

[Post-Ritornello: Astro]

Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why?

Lui pensava fossi innamorata (No, no)

Una chance ad una come me non va data (Nah, nah)

È sempre la solita storia (Yeah), non ho più voglia (Yeah)

Quando mi annoia (Oh no)

Lui mi dice che è solo sex o (Ah-ah) che non lo texto (Ah-ah)

Che non lo penso (Ah-ah), che non lo flexo (Ah-ah)

È un bad day se non sono nel suo letto (La-la-la)

Penso a noi quando passo nel tuo ghetto (Mhm)

Yeah, a volte sono senza cuore (Nah)

Senza parole (Yeah)

Ma mi aspetto che tu mi capisca (Oh no)

Ho passato mille prove (Ah)

Non voglio più rose (Ah)

Tanto so che te

Fingi pure se non mi ami davvero

Questa notte posso fermare il tempo

Sto fingendo, non ti amo davvero

Volevo con te solo un momento

[Post-Ritornello: Astro]

Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Why? Why?

SadTurs, ahahah

KIID, you ready?