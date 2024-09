È online il video di “Per Sempre”, il nuovo singolo di Artie 5ive che vede la partecipazione di Bresh, una delle penne più interessati del panorama musicale. I due intraprendono un viaggio suggestivo tra le colline toscane e il mare ligure. Potete vedere il video ufficiale cliccando qui.

La narrazione di Davide Piras e Giammarco Boscariol esplora il contrasto tra i successi raggiunti e la nostalgia delle esperienze passate, mostrando i due artisti immersi nel lusso, senza perdere il legame con la semplicità dei momenti vissuti, trasmettendo il concetto di bella vita che rappresenta il senso di autenticità e libertà che li contraddistingue.

“Per sempre”, è la sintesi perfetta tra il cantautorato italiano e tutto il rap conscious, una versione moderna di quel mondo per un testo che parla di un momento di riflessioni e considerazioni sulla direzione che sta prendendo la vita, un “tirare le somme” proprio del mese di settembre che rappresenta sempre un nuovo inizio.

Continua un 2024 all’insegna dei successi per Artie 5ive che si conferma uno dei protagonisti della nuova generazione rap. 8 dischi di Platino, 7 Oro, 300 milioni di streaming su Spotify, 7 brani contemporaneamente nella top 50 di Spotify, tra i rapper più di tendenza su TikTok, Artie 5ive vanta collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della scena urban da Rondosasosa a Tony Boy fino a Capo Plaza e Ghali, Guè, ANNA e Kid Yugi, passando per Digital Astro, Nerissima Serpe, Papa V, Low-Red, Boro, The Night Skinny per arrivare ora al feat con uno dei pesi massimi e rapper tra i più influenti in Italia e non solo, e in questo nuovo singolo si affianca a Bresh, 24 Platini e 11 Oro, che dopo il successo dell’album “Oro Blu” (doppio platino), contenente la hit 4 volte platino “Angelina Jolie”, e “Guasto d’amore” (4 platino), ha conquistato l’estate con il suo nuovo singolo “Torcida” (platino).

Ecco il testo di Per sempre di Artie 5ive feat. Bresh

Fuori strada, però col segnaposto giusto sul radar

Sulla luna vista casa, eclissi sulla facciata

Zombie all’alba ad Ibiza cercano spezia di Arrakis

Nella lista solo giganti come Anunnaki

Faccia da seria, il ponte d’acciaio sulla mia schiena

Faccia la seria, faccia una stima, faccia la media

Siamo la corsa, il traguardo, la gara

Io non taglio la strada come un figlio di puttana

Oh, io posso darti tutto prima

Oh, io ora che ho cambiato vita muoio

Con un PIN nella bara

Per lasciare fuori questi figli di puttana

Gli amici della scuola, i soldi che guadagni con la droga

I trucchi che ti metti per sentirti un po’ più donna

Non erano per sempre

Come l’amore di una troia

Quella condanna e tutti quei colloqui

L’ansia, la rabbia, la paranoia

Non erano per sempre

Mettiti a sedere, non mi lanciare i bicchieri (Gloria)

Qui muoiono i ragazzi, non è guerra dei bottoni (Gloria)

Il mio quartiere brulica di spacciatori e di travoni

Il mio Paese è sul tracollo, non credo alle istituzioni

Bevo l’acqua dalla pozza, mi darà la forza

Sventola bandiera nera, ti offro una bandana rossa

Non c’è gloria nella fogna

Cercando un tesoro in mare aperto, non navigo sulla costa

Ti comporti bene con me solamente quando hai voglia

Me ne sono andato tardi senza sbattere la porta

Mi ricordo di chi c’era quando qui non c’era niente

Il suono delle sirene supera le mie finestre

Riempio il posacenere, ne fumo altre due/tre

Mi sono divertito, ho rovinato dei “per sempre”

Ma con lei non era cosa, niente di che

Oh, io posso darti tutto prima

Oh, io ora che ho cambiato vita muoio

Con un PIN nella bara

Per lasciare fuori questi figli di puttana

Gli amici della scuola, i soldi che guadagni con la droga

I trucchi che ti metti per sentirti un po’ più donna

Non erano per sempre

Come l’amore di una troia

Quella condanna e tutti quei colloqui

L’ansia, la rabbia, la paranoia

Non erano per sempre

Siamo solo di passaggio come l’acqua in un fiume

(Siamo solo di passaggio, eh)

Il mio cuore al confronto col peso di una piuma

(Col peso di una piuma)

Il fumo sale in cima, questa l’ho fatta pura

(L’ho fatta tutta per loro, so razionare)

Per gli amici della zona, ogni stella che luccica

(Per quanto luccica e illumina non si sente la musica)

Gli amici della scuola, i soldi che guadagni con la droga

I trucchi che ti metti per sentirti un po’ più donna

Non erano per sempre

Come l’amore di una troia

Quella condanna e tutti quei colloqui

L’ansia, la rabbia, la paranoia

Non erano per sempre (No, no, no, no)