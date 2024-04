La canzone “I Like the Way You Kiss Me” di Artemas è una pezzo di pop futuristico con influenze anni ’80, caratterizzata da sintetizzatori e un sound retro-futuristico. L’artista porta la sua voce cupa e cantilenante nel ritornello, creando un contrasto con l’energia cinetica della traccia. Le parole descrivono la narrazione di una relazione travagliata in cui il protagonista è incerto sullo stato della relazione. Alla fine, ammette di dare priorità all’intimità fisica rispetto alla connessione emotiva, sottolineando l’importanza del sesso nella relazione. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato.

Clicca qui per ascoltare “I like the way you kiss me” di Artemas su YouTube.

Ecco il testo della canzone I like the way you kiss me di Artemas.

I like the way you kiss me

I like the way you, uh

I like the way you kiss me, I can tell you miss me

I can tell it hits, hits, hits, hits

Not tryna be romantic, I’ll hit it from the back

Just so you don’t get attached (‘Tached, ‘tached, ‘tached)

I like the way you kiss me, I can tell you miss me

I can tell it hits, hits, hits, hits

Not tryna be romantic, I’ll hit it from the back

Just so you don’t get attached (‘Tached, ‘tached, ‘tached)

You bite my lip just for the taste

You’re on your knees, I’m on the case

You take the heat and with such grace

You say we’rе done, but here you stay

Said you’rе scared I’ll let you down (I’ll let you down)

Stick around and you’ll find out (And you’ll find out)

But don’t you wanna make me proud? (Don’t you wanna make me proud?)

‘Cause I’m so proud, baby, I’m so proud of you

I like the way you kiss me, I can tell you miss me

I can tell it hits, hits, hits, hits

Not tryna be romantic, I’ll hit it from the back

Just so you don’t get attached (‘Tached, ‘tached, ‘tached)

I like the way you kiss me, I can tell you miss me

I can tell it hits, hits, hits, hits

Not tryna be romantic, I’ll hit it from the back

Just so you don’t get attached (‘Tached, ‘tached, ‘tached)

Do I stress you out? Can I help you out?

Does it turn you on when I turn you ‘round?

Can we make a scene? (Scene) Can we make it loud? (Loud)

‘Cause I’m so proud, baby, I’m so proud of you

(So proud of you)

(Mm, so proud of you)

I like the way you kiss me, I can tell you miss me

I can tell it hits, hits, hits, hits

Not tryna be romantic, I’ll hit it from the back

Just so you don’t get attached (‘Tached, ‘tached, ‘tached)

I like the way you kiss me, I can tell you miss me

I can tell it hits, hits, hits, hits

Not tryna be romantic, I’ll hit it from the back

Just so you don’t get attached (‘Tached, ‘tached, ‘tached)

I like the way you kiss me

I like the way you, uh