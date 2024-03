We can’t be friends (wait for your love) è il nuovo singolo di Ariana Grande, disponibile dall’8 marzo 2024, data d’uscita anche del suo disco di inediti “Eternal sunshine“.

Settimo progetto discografico di Ariana Grande, che esce con un nuovo disco a distanza di quattro anni dall’ultimo. “eternal sunshine” è composto da 13 tracce con un unico feat d’eccezione: nell’ultima traccia, infatti, Ariana canta insieme a sua nonna. L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo “yes, and?”, pubblicato il 12 gennaio, che ha debuttato #1 nelle Global Charts di Spotify e Apple Music, #1 nella Billboard Hot 100, diventando il suo ottavo singolo a raggiungere la prima posizione e il ventunesimo ad essere in top10 nella Billboard Hot 100, debuttando in top20 su Spotify Italia e top15 su Apple Music Italia.

A seguire traduzione, testo e significato della canzone. In streaming potete ascoltare il nuovo singolo.

Ecco il testo di “We can’t be friends (wait for your love)” di Ariana Grande.

I didn’t think you’d understand me

How could you ever even try?

I don’t wanna tiptoe, but I don’t wanna hide

But I don’t wanna feed this monstrous fire

Just wanna let this story die

And I’ll be alright

We can’t be friends

But I’d like to just pretend

You cling to your papers and pens

Wait until you like me again

Wait for your love

My love, I’ll wait for your love

Me and my truth, we sit in silence

Mm

Babygirl, it’s just me and you

‘Cause I don’t wanna argue, but I don’t wanna bite

My tongue, yeah, I think I’d rather die

You got me misunderstood

But at least I look this good

We can’t be friends

But I’d like to just pretend

You cling to your papers and pens

Wait until you like me again

Wait for your love

My love, I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

My love, I’ll wait for your love

Know that you made me

I don’t like how you paint me, yet I’m still here hanging

Not what you made me

It’s somethin’ like a daydream

But I feel so seen in the night

So for now, it’s only me

And maybe that’s all I need

We can’t be friends

But I’d like to just pretend

You cling to your papers and pens

Wait until you like me again

Wait for your love

My love, I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

My love, I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

I’ll wait for your love