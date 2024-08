Dream Stealer è il nuovo singolo degli Arch Enemy. Nei due anni trascorsi dall’uscita del loro ultimo album Deceivers, il gruppo svedese metal è stato impegnato on the road, facendo concerti ovunque ma trovando anche il tempo di incidere musica nuova.

Mixata da Jens Bogren e masterizzata da Tony Lindgren ai Fascination Street Studios, la traccia è la prima nuova uscita del gruppo dal 2022. Il chitarrista Michael Amott ha detto che lui e i suoi compagni di band sono entusiasti di tornare allo swing, scrivere nuova musica e prepararsi per quello che viene dopo.

“La prima nuova canzone degli Arch Enemy la pubblicheremo tra poco, è bello essere tornati! È stato fantastico lavorare su “Dream Stealer” in studio, questa canzone ha un’energia elevata e un’atmosfera contorta che la rendono così divertente da suonare! Alzalo, forte e pesante! Il metal è immortale!”

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Dream Stealer” degli Arch Enemy.

Il testo della canzone “Dream Stealer” degli Arch Enemy

Go!

The dream stealer comes at night

Sneaks into our minds so deep

Silent, sly, and out of sight

A mental parasite

Takes the hopes we hold so dear

Corrupts our hearts with doubts and fear

Makes us question all we know

Fills our minds with sorrow’s flow

Dream stealer knows our thoughts

Turns them into twisted knots

Takes the light that shines within

Leaves us lost in shadows dim

Dream stealer

It creeps and crawls

Dream stealer

A shadow self that constantly calls

It whispers lies into our minds

And twists the truth ‘til we are blind

It tells us we are not enough

Makes us feel like we are stuck

Steals the passion that we crave

Fills our souls with empty graves

Dream stealer knows our thoughts

Turns them into twisted knots

Takes the light that shines within

Leaves us lost in shadows dim

Dream stealer

It creeps and crawls

Dream stealer

A shadow self that constantly calls

Dream stealer

With twisted claws

Dream stealer

A shadow self that constantly calls

It whispers lies into our minds

And twists the truth ‘til we are blind

It creeps and crawls

A shadow self that always calls

The Dream stealer knows our thoughts

Turns them into twisted knots

Takes the light that shines within

Leaves us lost in shadows dim

Dream stealer

It creeps and crawls

Dream stealer

A shadow self that constantly calls

(Dream stealer)

It whispers lies into our minds

And twists the truth ‘til we are blind

(Dream stealer)

A shadow self that constantly calls