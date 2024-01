ANNA ritorna con il primo brano dell’anno “I Got It”, che inaugura la nuova rera discografica dell’artista. Il brano, scritto dalla stessa ANNA e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats sarà disponibile sulle piattaforme digitali venerdì 19 gennaio 2024. Un brano rap diretto e incisivo all’insegna del ‘self-empowerement’, il cui videoclip è stato girato da una troupe americana e vede ANNA muoversi per le strade di New York, uscire da un’auto sportiva laccata di rosa e sfoggiare outfit sgargianti. Il 2023 è stato un anno eccezionale per ANNA che l’ha vista presente nella colonna sonora del blockbuster mondiale “FAST X”, ultimo capitolo della saga di “Fast & Furious” con Vin Diesel e pubblicare collaborazioni multiplatino come “Vetri Neri” con AVA e Capo Plaza. È presente anche nell’ultimo singolo del rapper Rhove, “Petit Fou Fou”, attualmente tra i brani più ascoltati in Italia (top10 su Spotify, top10 su Apple Music, top10 su TikTok e tra le clip musicali più viste su YouTube).

Ecco il testo della canzone di ANNA, I Got It.

Se cerchi una tipa che abbia il cul0 grosso come un’air bag, yeah

Baby, I got it

Muovono le chiappe come se fosse una gara, Just Dance, yeah

Baby, I got it

Io voglio uno stepper, snap back, Snapchat, che cosa ti serve?

I got it

Cercami sul server, scrivi: “La più bad-bad”

Appare

Io non ho bisogno di approvazione (Nah)

Che mi facciano un bonifico, qualche milione (Come on)

Questo tipo si pietrifica sotto pressione (Ah)

Però, poi, quando lo blocco, impara la lezione

Gli sono salita sopra come equitazione (Ah-ah)

Lui cercava di capirmi come un equazione (Come on)

Vuole l’acqua santa addosso come un’acquazzone (Splash)

Basta che mi mandi subito la posizione (Yeah)

Sono explicit, no frigida

Sei lì che gli dici di digitar

Portati gli amici, quantifica

Se non sono tanti, posticipa (Yeah)

Sto bevendo del Bacardi in room

Faccio soldi con la trap, mica con Bidoo (Ah)

Siamo dieci nel club, faccio baddie Moves (Ah,ah,ah)

Una baddie americana sembra (Ah, ah)

Come on

Se cerchi una tipa che abbia il culo grosso come un’air bag, yeah

Baby, I got it

Muovono le chiappe come se fosse una gara, Just Dance, yeah

Baby, I got it

Io voglio uno stepper, snap back, Snapchat, che cosa ti serve?

I got it

Cercami sul server, scrivi: “La più bad-bad”

Appare (Yeah, yeah)

Giriamo New York come due drilla

Lei è un vero killa, siamo come cioco e vanilla

La tua amica tata Matilda

La prendiamo in giro con un fake su Tinder

Fumo su una Nissan, puff, pass

Lui si fa una pista, bleah, pass

L’ho amato un po’

Vi mangio, anche alla base è solo “boom, clap”

He know I got it

Quindi mi tiene stretta, però scapperò di fretta

Baby, I got it (Come on)

Ottima scelta, spera solo che non mi scenda

Baby, I got it, dove devi andare tu? (I don’t know)

Sì, mi devi rispettare

Tu sai che chi parlava adesso non parla, honey

Sono quella vera bastarda, I got it

(Se cerchi una tipa che abbia il culo grosso come un’air bag) Yeah

Baby, I got it

Muovono le chiappe come se fosse una gara, Just Dance, yeah

Baby, I got it

Io voglio uno stepper, snap back, Snapchat, che cosa ti serve?

I got it

Cercami sul server, scrivi: “La più bad-bad”

Appare