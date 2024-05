Sono stati giorni difficili all’Eurovision 2024 in una edizione già incandescente alla vigilia per la partecipazione di Israele. Il caso Joost Klein ha finito per esacerbare gli animi, diventando una miccia in un clima così teso da far sì che tutto si legga attraverso le lenti dell’opposizione a Israele e al sostegno della Palestina, anche quando non c’entra nulla. La squalifica dei Paesi Bassi per il comportamento inopportuno del suo artista lo dimostra.

Di questo clima, ne ha fatto le spese anche Angelina Mango, trovatasi anche nel mezzo di una ulteriore polemica a causa dell’inconveniente tecnico che ha visto la diffusione delle percentuali (“parziali” nella nota stampa Rai) del televoto registrato in Italia nella Seconda Semifinale, quella di giovedì 9 maggio. In questo generale clima di nervosismo, al culmine di un pomeriggio – quello di ieri – consumatosi nel dubbio di quanto successo a/con/per Joost Klein, tra prove non fatte e conferenze stampa posticipate e cancellate, l’artista italiana ha deciso di scendere in sala stampa e far parlare la musica.

Angelina Mango canta Imagine

La cantante ha innanzitutto letto un breve messaggio, un invito alla pace, un appello all’unione, un invito a ritrovare quella condivisione nella musica di cui l’ESC è sempre stato portavoce.

“Ciao a tutti. Sono qui perché vorrei esprimere i miei pensieri a modo mio, con le mie parole. Quando sono arrivata qui ho visto artisti proprio come me che vivono per la loro musica e parlano tramite la loro musica. Ieri sera mi sono esibita sul bellissimo palco dell’Eurovision col cuore pieno d’amore. Sono andata a letto fiera di me stessa e di tutti noi. Oggi voglio lasciar parlare la musica ancora una volta e questo è il messaggio più forte che posso condividere con voi”

hi everyone. today once more i just want the music speaks. and this is the strongest message I can share.#Eurovision2024 pic.twitter.com/rEeVHq0T4m — angelinamango (@angelinamango_) May 10, 2024

Angelina e la ‘fuga’ nel backstage

Il video è rimbalzato sui social, ripreso dai tanti giornalisti che si sono fermati ad ascoltarla. Tra questi è poi comparso un video che vede Angelina andare spedita verso il backstage, quasi sbattendo il pass sul lettore ottico. Molti ‘fenomeni’ dei social hanno interpretato la scena come un atto di rabbia e di disapprovazione per quello che era stata “costretta a fare per rimediare all’errore del televoto trasmesso in tv“. Una lettura da molti che ha dato il via a una pletora di commenti a sostegno e contro il comportamento della Mango.

Eurovision, Angelina Mango dopo il messaggio e Imagine abbandona arrabbiata la sala stampa, sbatte il badge e non dà la mano alla manager #Eurovision2024 #ESCita #AngelinaMango pic.twitter.com/6O6TuFB89Z — Il Tempio News (@IlTempioNews) May 10, 2024

La spiegazione di Angelina

Nessuna rabbia, solo tanta emozione. E’ la stessa Angelina a chiarire, senza entrare nel merito della questione, il perché di quella ‘fuga’ con un video postato sui suoi social.

imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse… pic.twitter.com/rj3UXIwQyS — angelinamango (@angelinamango_) May 11, 2024

“Imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse pulito e integro un semplice gesto di pace. Oggi mi godo questo giorno che non dimenticherò mai e sul palco porto tutta la mia fragilità”

ha scritto Angelina a corredo della clip che mostra anche quanto la ragazza fosse ‘ostile’ alla sua ‘manager’. L’ennesima dimostrazione di quanto il contesto sia importante nell’interpretazione delle cose (di qualsiasi cosa) e che ignorarlo, per circostanze o ancor peggio intenzionalmente, sia sintomo di ottusità. Sempre.