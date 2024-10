A X Factor 2023 aveva colpito il pubblico con la sua voce intensa e profonda. E adesso Angelica Bove è tornata con il nuovo singolo “Bellissimo e poi niente” (Warner Music Italy). Dopo una pausa di ricerca, duro lavoro in studio e ampie riflessioni sul proprio futuro artistico, Angelica pubblica un nuovo brano, potente e sincero, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da mezzanotte.

Ci siamo visti dentro film violenti

e le mie dita sono tra i tuoi denti.

Da un po’, che fai? Le lasci o no?

Un po’ così, un po’ figli di puttana,

la nostra educazione è siberiana, però…

Però, però, però, però, però, però, però, niente, però…

Possiamo ancora fermarci, lo so,

come lo dico a tua madre, quello che ti farei,

se poi nemmeno lei vuole sapere chi sei.

Però, però, però, però, però, però, però, niente, però…

Possiamo ancora sbagliarci, lo so,

forse era meglio sparire dalla nuda città,

e invece siamo qua, nascosti dentro al bar.

E’ colpa tua che sei bellissimo e poi niente.

Sei bellissimo e poi niente.

Sigarette per terra, posto di vita a cena,

e ti amo e ti odio,

e per te non è un problema.

E’ colpa tua che sei bellissimo e poi niente.

Se vuoi le fiamme devi farlo bene,

è tutto buio e ce ne andiamo insieme, e fa un po’.

Però, però, però, però, però, però, però, niente, però…

Possiamo ancora fermarci, lo so,

come lo dico a tua madre, quello che ti farei,

se poi nemmeno lei vuole sapere chi sei.

Però, però, però, però, però, però, però, però, niente, però…

Possiamo ancora sbagliarci, lo so, forse era meglio sparire dalla nuda città,

e invece siamo qua, nascosti dentro al bar.

E’ colpa tua che sei bellissimo e poi niente.

Sei bellissimo e poi niente.

Sigarette e pettaria, posto di vita a cena,

e ti amo e ti odio, e per te non è un problema.

E’ colpa tua che sei bellissimo e poi niente.