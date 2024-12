Come guardo te è una canzone di Andre Kol al vertice dei brani più virali e ascoltati (e condivisi) sui social. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Il testo di Come guardo te

Ecco il testo di "Come guardo te" di Andre Kol.

Nonno, mi disse sai

Se è giusta lo saprai in un attimo

Che poi la vita è strana

Ti mette su una strada

Da lì non vi separa Io gli risposi Sai, non p mica da un attimo

Come faccio a capirlo, come faccio a sentirlo

Come so che non sbaglio Disse Lo sai saprai dal fatto che lei

Ti ruberà il sorriso, complicherà il destino

Sarà sempre vicino Disse Lo saprai dal fatto che lei

Non guarda nessuno come guarda te Nonno mi disse Sai, non essere romantico

A noi il mondo ci ha inghiottito, rubato il sorriso

strappati da vicino Tornassi indietro sai

Ci penserei un attimo

Che questa è un rischio, non sempre puoi capirlo

Se il tuo sarà uno sbaglio Gli disse L’ho capito solo perché

Non guardo nessuno come guardo te Neanche io no, non ho mai guardato nessuna come guardo te

No, non ho mai guardo nessuna come guardo te

E anche se passano gli anni

Io non posso fare a meno di te Sarà un Natale che sbaglio

Ma io voglio sbagliare con te

io voglio sbagliare con te

Questo testo racconta un dialogo profondo e carico di emozioni tra il canta te e suo nonno, esplorando il tema dell’amore e delle scelte che definiscono la vita.

Il nonno, con la saggezza di chi ha vissuto a lungo, offre un consiglio sincero e apparentemente semplice: “Se è giusta lo saprai in un attimo”, descrivendo l’amore come un’intuizione che non lascia dubbi. Tuttavia, il narratore risponde con scetticismo e insicurezza, chiedendosi “Come faccio a capirlo, come faccio a sentirlo, come so che non sbaglio?”. Questo scambio rappresenta il contrasto tra l’esperienza di chi ha già attraversato le difficoltà dell’amore e le incertezze di chi ancora lo sta scoprendo.

Il nonno prosegue, spiegando che l’amore vero si manifesta in piccoli ma significativi gesti, come il modo unico con cui una persona ti guarda: “Lo saprai dal fatto che lei non guarda nessuno come guarda te”. Questo dettaglio, tanto semplice quanto potente, diventa il simbolo dell’autenticità dei sentimenti.

Nonostante questa visione romantica, il nonno ammette anche le complessità e i dolori che l’amore può portare, riflettendo su scelte passate che hanno lasciato ferite: “A noi il mondo ci ha inghiottito, rubato il sorriso”. Questo monito sembra voler dire che amare comporta inevitabilmente dei rischi e non sempre si può sapere in anticipo se si sta facendo la scelta giusta.

Nel finale, il narratore accetta questa complessità, dichiarando con fermezza il suo desiderio di vivere l’amore, anche a costo di sbagliare: “Ma io voglio sbagliare con te”. Questa frase chiude il testo con una nota di speranza e vulnerabilità, sottolineando l’importanza di scegliere l’amore, anche se imperfetto, perché l’autenticità dei sentimenti vale più della paura di commettere errori.