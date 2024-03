Dal 15 marzo 2024 è in radio “Non c’è vento stasera” il nuovo singolo inedito di Amedeo Minghi, disponibile dallo stesso giorno in digitale (NAR International / ADA Music). Il brano anticipa il suo album di inediti di prossima pubblicazione.

A distanza di quattro decenni dalla celebre “1950”, uno dei capolavori della musica d’autore italiana, Amedeo Minghi torna a calcare i palcoscenici con la tournée teatrale celebrativa “40 anni da 1950”, al via dal Teatro Verdi di Firenze il 26 marzo. Special guest Mietta ai concerti di Firenze e di Milano.

Durante il tour Minghi presenterà per la prima volta anche alcuni brani inediti che saranno inclusi nel suo nuovo album, in uscita il prossimo autunno. Tra questi “Non c’è vento stasera”, che dal 15 marzo è in radio e disponibile sui principali store digitali.

Il testo di Non c’è vento stasera

Il significato della canzone Non c’è vento stasera

Amedeo Minghi, tour 2024

Ecco le date del tour di Amedeo Minghi in concerto:

21 marzo APRILIA (LT), Teatro Europa (data zero)

26 marzo FIRENZE, Teatro Verdi

31 marzo ISERNIA, Auditorium Unità d’Italia

12 aprile LEGNAGO (VR), Teatro Salieri

13 aprile MILANO, Teatro Arcimboldi

14 aprile ALESSANDRIA; Teatro Alessandrino

22 aprile NAPOLI, Teatro Diana

23 aprile LECCE, Teatro Apollo

28 aprile SENIGALLIA, Teatro La Fenice.

Il tour è prodotto da The Boss di Roma. I biglietti sono in prevendita su Ticketone. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’artista amedeominghi.eu

Ecco le parole del cantautore nel parlare del suo prossimo tour:

“Nove appuntamenti per celebrare la ormai mitica Serenella di ‘1950’, che ha superato il traguardo dei 40anni. Il tour coincide con la prossima distribuzione del mio nuovo album in uscita in Autunno e preceduto da ‘Non c’è vento stasera’. Come sempre, è la vita e i suoi risvolti, la protagonista del nuovo lavoro: onirico, appassionato, ironico, spaurito, solenne, divertito, struggente ed altro ancora. Un nuovo capitolo da aggiungere alla nostra comune storia”