Nuova data di Alfa in concerto all’Unipol Forum di Assago a Milano, con una tappa del tour “Non so chi ha inventato il mondo ma so che era innamorato”. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi.

Il concerto si terrà stasera, 25 novembre 2024, a Milano.

Scaletta delle canzoni di Alfa a Milano, concerto 25 novembre 2024

Non so chi ha creato il mondo

Ma so che era innamorato

Wanderlust!

Testa tra le nuvole parte 2

Il giro del mondo

Frida

Non la ascoltare (ariete)

Nei tuoi occhi cosa c’è

Cin cin (chitarra e voce)

Testa tra le nuvole parte 1

Sofia

Bellissimissima

Parigi

Metti a posto

Aria/Testa tra le nuvole parte 3

Vai!

Snap

Il filo rosso

Per dimenticare (cover Zero Assoluto)

Sul più bello

Le cose in comune

Vabbè ciao

Sui muri (cover Gli psicologi)

Sogna ragazzo sogna

5 minuti

Ci sarò

Gianna (cover)

You make me so happy

Cin Cin

Il concerto inizierà alle 21. Sono previsti ovviamente ospiti a sorpresa durante questa importante tappa a Milano. Il live è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 25 novembre 2024.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.