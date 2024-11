La scaletta e l’ordine delle canzoni di Alfa in concerto al Palapartenope di Napoli, mercoledì 20 novembre 2024: orario, biglietti, come arrivare

“Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” non è solamente il titolo dell’ultimo disco di inediti di Alfa ma anche il nome scelto per il tour nei palazzetti. E stasera, 20 novembre 2024, il cantautore è atteso a Napoli al Palapartenope per una nuova tappa. Il concerto include, ovviamente, i brani dell’ultimo progetto e anche i titoli più noti e conosciuti della sua carriera. Non mancheranno cover, nella scaletta che potete leggere qui sotto, a seguire.

La scaletta delle canzoni di Alfa a Napoli, concerto 20 novembre 2024

Non so chi ha creato il mondo

Ma so che era innamorato

Wanderlust!

Testa tra le nuvole parte 2

Il giro del mondo

Frida

Non la ascoltare (ariete)

Nei tuoi occhi cosa c’è

Cin cin (chitarra e voce)

Testa tra le nuvole parte 1

Sofia

Bellissimissima

Parigi

Metti a posto

Aria/Testa tra le nuvole parte 3

Vai!

Snap

Il filo rosso

Per dimenticare (cover Zero Assoluto)

Sul più bello

Le cose in comune

Vabbè ciao

Sui muri (cover Gli psicologi)

Sogna ragazzo sogna

5 minuti

Ci sarò

Gianna (cover)

You make me so happy

Cin Cin

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il live di Alfa a Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Palapartenope di Napoli

Il Palapartenope si trova a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, in Via Corrado Barbagallo 115. Ecco le indicazioni per raggiungerlo sia in auto che con i mezzi pubblici.

In Auto

Da Nord o Sud tramite l’autostrada A1 o A3:

Prendi la Tangenziale di Napoli e segui le indicazioni per Fuorigrotta.

Esci alla Uscita 10 – Fuorigrotta, poi segui le indicazioni per il Palapartenope.

Una volta usciti, prosegui per Via Cintia e poi verso Via Corrado Barbagallo. Nelle vicinanze trovi diversi parcheggi a pagamento, anche se possono riempirsi velocemente durante eventi importanti.

Dalla zona di Napoli centro:

Prosegui in direzione di Fuorigrotta seguendo le indicazioni per la Tangenziale e poi prendi l’uscita Fuorigrotta.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione Centrale di Napoli (Piazza Garibaldi):

Prendi la Linea 2 della metropolitana (direzione Pozzuoli) e scendi alla stazione Campi Flegrei o Cavalleggeri Aosta.

Da qui, il Palapartenope è raggiungibile a piedi in circa 10-15 minuti.

Dall’Aeroporto di Napoli (Capodichino):

Prendi il bus navetta Alibus fino alla Stazione Centrale.

Dalla Stazione Centrale, prendi la Linea 2 della metropolitana fino alla fermata Campi Flegrei o Cavalleggeri Aosta.