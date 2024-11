La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Alfa al Palaflorio di Bari, 19 novembre 2024. Biglietti, orario e come arrivare.

Concerto 19 novembre 2024, Alfa a Bari: scaletta delle canzoni, orario, come arrivare al Palaflorio

Alfa è impegnato con il tour “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” e stasera, 19 novembre 2024, si esibirà al Palaflorio di Bari. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni del concerto, informazioni su orario e biglietti.

La scaletta di Alfa a Bari, concerto 19 novembre 2024

Su Soundsblog.it la scaletta delle canzoni del concerto di Alfa al Palaflorio di Bari.

Non so chi ha creato il mondo

Ma so che era innamorato

Wanderlust!

Testa tra le nuvole parte 2

Il giro del mondo

Frida

Non la ascoltare (ariete)

Nei tuoi occhi cosa c’è

Cin cin (chitarra e voce)

Testa tra le nuvole parte 1

Sofia

Bellissimissima

Parigi

Metti a posto

Aria/Testa tra le nuvole parte 3

Vai!

Snap

Il filo rosso

Per dimenticare (cover Zero Assoluto)

Sul più bello

Le cose in comune

Vabbè ciao

Sui muri (cover Gli psicologi)

Sogna ragazzo sogna

5 minuti

Ci sarò

Gianna (cover)

You make me so happy

Cin Cin

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Alfa a Bari. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Palaflorio di Bari

In Auto

Il Palaflorio si trova in Viale Archimede, nel quartiere Japigia di Bari. Se vieni da fuori Bari:

Da Nord o Sud tramite l’autostrada A14: Prendi l’uscita Bari Sud e segui le indicazioni per il centro città.

Prosegui in direzione Tangenziale di Bari (SS16) e prendi l’uscita 15 – Japigia.

Segui le indicazioni per Palaflorio. Troverai il palazzetto ben segnalato nella zona.

In Autobus

Il Palaflorio è ben servito dai mezzi pubblici di Bari:

Dalla Stazione Centrale di Bari:

Puoi prendere l’autobus urbano della linea 12 o 12/ (una variante della linea 12) che porta in Viale Archimede, nelle immediate vicinanze del Palaflorio.

Dall’Aeroporto di Bari:

Prendi il treno navetta Ferrovie del Nord Barese fino alla Stazione Centrale di Bari, poi prendi la linea autobus 12 o 12/ per il Palaflorio.